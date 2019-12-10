Экономика
Lenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами
Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 07:06, Ашберн
Общество
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
Авто
Daimler и Bosch запустили сервис беспилотных такси
Как сообщается в пресс-релизе Bosch, компания совместно с концерном Daimler AG в тестовом режиме запустила сервис беспилотных такси в городе Сан-Хосе, штат Калифорния.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Армия и оружие
Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что российский Военно-морской флот необходимо перевооружить и увеличить количество кораблей, на которых были бы установлены крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы - телеведущий Дмитрий Шепелев - вел себя после известия о болезни.
Экономика
Почему Лукашенко потребовал не допустить роста цен на табачную продукцию
Уточнив, что в Союзном государстве цены на сигареты и алкоголь значительно выше, чем в Беларуси, президент спрогнозировал, что, если произойдет унификация налогового законодательства, оно может "привести к серьезному росту цен на табачные изделия".
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой
Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Экономика
Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Происшествия
Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора
Происшествия
В Москве уволили трех сотрудников школы из-за инцидента с ребенком
В московской школе №491 в Марьино, где ученица провалилась через стеклянный пол, было проведено служебное расследование, директор школы, его заместитель и учитель физкультуры в школе больше не работают, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже
На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.
Футбол
Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к Евро
Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Космос
На обратной стороне Луны появились странные объекты
Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
Здоровье
Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
Экономика
Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства
При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.