Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.
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с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБКвчера в 16:00

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Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Lenta.ru01:32

Бюджет России ежегодно не дополучает 3 триллиона рублей из-за теневой занятости

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Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

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ФедералПрессвчера в 17:04

Стало известно число россиян с теневыми зарплатами

Газета.Ru00:26
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RT на русском вчера в 14:45
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Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
РИА Новости вчера в 09:12
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На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

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Коммерсантъ вчера в 23:59
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Зеленский оценил биомеханику Путина

Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Lenta.ru 01:21
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
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Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 19:52
Общество

«Роскосмос» предложил два варианта ракеты для полета на Луну

РИА Новости вчера в 19:36
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Глава Черноморской районной администрации погиб в ДТП в Крыму

Газета.Ru 02:04
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Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Технологии

В России запустили единую регистрацию от Apple

По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, при регистрации на сторонних ресурсах Apple генерирует подставную электронную почту, позволяя клиенту не раскрывать свой личный адрес.
Известия вчера в 20:10
Общество

В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез

Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
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Хоккей

Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
REGNUM 01:02
Политика

Зеленский заявил о праве украинцев говорить на любом языке

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане Незалежной могут общаться на любом языке, включая и русский.
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Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

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РИА Новости вчера в 18:55
Армия и оружие

В Южной Корее сообщили об испытании КНДР ракетного двигателя

Министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что 7 декабря КНДР провела испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ.
Известия 01:27
Политика

Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
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Общество

Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
РИА Новости вчера в 12:46
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«Нормандская четверка» договорилась о разведении сил в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники "нормандского формата" договорились о разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе.
РЕН ТВ вчера в 17:46
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В Баку горит крупный рынок стройматериалов

Пожар начался во вторник на рынке строительных материалов в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
ТАСС 00:40
Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам саммита

РБК вчера в 20:39
Политика

Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен еще на год, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 22:02
Происшествия

В брянской колонии забили насмерть осужденного

Российская газета 01:05
Единоборства

Энтони Джошуа проведет следующий бой в Лондоне

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что свой следующий бой британец, вернувший себе чемпионские пояса в матче-реванше с Энди Руисом, проведет в Лондоне, и, скорее всего, это будет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.
Allboxing.ru вчера в 10:16
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

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Армия и оружие

Российские военные вошли в столицу террористов

Российские военные вошли в бывшую столицу террористов запрещенного в РФ «Исламского государства» Ракку и провели там гуманитарную акцию.
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Спорт

Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS

Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
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Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Политика

Владимир Зеленский: Обмен пленными в Донбассе состоится до конца года

Президент Украины сказал, что прямые переговоры с ДНР и ЛНР невозможны.
Эхо Москвы 01:30
Общество

Здоровая девочка пять лет живет в клинике из-за родителей

На Севастопольском проспекте в частной клинике со дня рождения живет пятилетняя девочка.
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Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
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