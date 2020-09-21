Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле

Политик назвал изъятую у него одежду «очень важным вещдоком», так как яд был обнаружен в Германии на его теле, а потому весьма вероятно, что отравить политика пытались контактным путем, нанеся «Новичок» именно на одежду.