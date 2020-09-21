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Известия
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

Большинство россиян, которым снизили зарплату из-за пандемии, продолжают работать по пониженной ставке.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

Большинство россиян продолжает работать по сниженной ставке, введенной из-за карантина. Об этом сообщается в исследовании сервиса Работа.ру. По данным опроса 3900 респондентов, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке.
ТАСС01:02
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Московский Комсомолец

Большинству россиян сократили зарплату из-за коронавируса

Московский Комсомолец01:14
Говорит Москва

В Госдуме отреагировали на данные о снижении зарплатных ставок россиян: из любого кризиса есть выход

Говорит Москва05:09
Комсомольская правда

Экономист рассказал про будущее удаленки в России

Комсомольская правда03:50
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

Известия01:48
Lenta.ru

Подсчитано число россиян с заниженной зарплатой

Lenta.ru05:05
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

ТАСС01:02
РБК

Опрос показал долю работающих по сниженной ставке из-за кризиса россиян

РБК23:10

Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ
Газета.Ru05:40
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МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российская газета05:52
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Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.
Известия06:42
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Ротенберг назвал бредом данные СМИ о транзакциях через лондонский банк

Представители других членов семьи Ротенберга заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно компанией Ayrton, упоминающейся в отчете «Кассандры», передает издание.
Ведомости04:04
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Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле

Политик назвал изъятую у него одежду «очень важным вещдоком», так как яд был обнаружен в Германии на его теле, а потому весьма вероятно, что отравить политика пытались контактным путем, нанеся «Новичок» именно на одежду.
РБК07:02
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери

Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
REGNUM05:05
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