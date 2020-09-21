Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат
Смотрите также
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178
Кремль назвал ожидаемое время показа выступления Путина в ООН
Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ
Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
Ефремов в СИЗО избавился от пышной шевелюры
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет массовой приватизации
Пять человек погибли под Иркутском, уходя от полицейской погони
«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством
Кремль назвал ожидаемое время показа выступления Путина в ООН
Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели
Большинство россиян, которым снизили зарплату из-за пандемии, продолжают работать по пониженной ставке.В источнике
С чего всё началось
Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина
Большинство россиян продолжает работать по сниженной ставке, введенной из-за карантина. Об этом сообщается в исследовании сервиса Работа.ру. По данным опроса 3900 респондентов, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке.
ТАСС01:02
Подробнее о событии