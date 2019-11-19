Экономика
Lenta.ruПодсчитано количество кредитов россиян
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что четверть должников в стране просрочили выплаты более чем на 90 дней. При этом по сравнению с началом года число таких должников увеличилось на 4 процента.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Общество
Согласован порядок продажи в России «красивых» номеров
Месяцем ранее руководитель отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Роман Мишуров заявил, что его ведомство изначально предлагало организовать продажу "красивых" номеров через портал госуслуг.
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Общество
В РЖД представили прототип новой плацкарты
РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.
Политика
Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Шоу-бизнес
Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
Происшествия
Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки
Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
Отравившиеся в «Зарядье» музыканты Мариинки заразились стафилококком
Сотрудники оркестра Мариинского театра, которые 31 октября отравились после концерта в "Зарядье", заразились золотистым стафилококком, сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Общество
В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина
Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
Происшествия
Стали известны подробности смерти солистки рок-группы Надиры Садыковой
Армия и оружие
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
Футбол
Дания стала соперником сборной России на Евро-2020
Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Наталья Котова стала новой главой Челябинска
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Армия и оружие
Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море
Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Экономика
Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей
Группа компаний "Норильский никель" заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.
Теннис
Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса
Политика
В ЦИК Белоруссии назвали необъективной оценку ОБСЕ выборов в парламент
Оценка миссией ОБСЕ хода парламентских выборов в Белоруссии является необъективной и неаргументированной.
Общество
Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву
Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Армия и оружие
ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии
Политика
На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко
По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Политика
США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Общество
Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу
Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.