Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано количество кредитов россиян

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что четверть должников в стране просрочили выплаты более чем на 90 дней. При этом по сравнению с началом года число таких должников увеличилось на 4 процента.
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с чего всё началось

В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Известиявчера в 16:01

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СМИ назвали число россиян с просроченными кредитами

Телеканал 360°вчера в 21:33

Подсчитано количество кредитов россиян

Lenta.ru00:38

В России растет число просроченных кредитов

РЕН ТВ00:05

В России выросло число просрочек по кредитам

АБН01:42

В России выросло число просрочек по кредитам — Известия

Аргументы и Фактывчера в 20:45

Число просрочек по кредитам возросло в России

Газета.Ruвчера в 19:28

В России выросло число просрочек по кредитам

Известиявчера в 17:54
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Общество

Согласован порядок продажи в России «красивых» номеров

Месяцем ранее руководитель отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Роман Мишуров заявил, что его ведомство изначально предлагало организовать продажу "красивых" номеров через портал госуслуг.
Газета.Ru 01:39
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

RT на русском 01:20
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:00
Общество

В РЖД представили прототип новой плацкарты

РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.
RT на русском 00:26
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Политика

Оппозиция снова поставила палатки у здания парламента Грузии

Интерфакс 00:04
Шоу-бизнес

Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
REGNUM вчера в 23:34
Происшествия

Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки

Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
Российская газета 01:36
Общество

Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:03
Происшествия

Отравившиеся в «Зарядье» музыканты Мариинки заразились стафилококком

Сотрудники оркестра Мариинского театра, которые 31 октября отравились после концерта в "Зарядье", заразились золотистым стафилококком, сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Интерфакс 01:03
Общество

В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина

Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
Российская газета 00:00
Происшествия

Стали известны подробности смерти солистки рок-группы Надиры Садыковой

Вечерняя Москва 00:36
Армия и оружие

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
РИА Новости вчера в 21:49
Футбол

Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:50
Хоккей

Овечкин поднялся на третье место в гонке снайперов НХЛ

iReactor 01:46
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Политика

Наталья Котова стала новой главой Челябинска

РИА Новости 02:07
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Армия и оружие

Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море

Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Daily Storm 01:37
Экономика

Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

Группа компаний "Норильский никель" заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.
ТАСС 01:42
Теннис

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru вчера в 17:33
Политика

В ЦИК Белоруссии назвали необъективной оценку ОБСЕ выборов в парламент

Оценка миссией ОБСЕ хода парламентских выборов в Белоруссии является необъективной и неаргументированной.
Известия 02:10
Общество

Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву

Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Интерфакс вчера в 11:06
Происшествия

В Челябинске случился пожар на компрессорном заводе

Газета.Ru 01:14
Армия и оружие

ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии

Телеканал 360° 00:42
Политика

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM вчера в 09:47
Политика

США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Ведомости вчера в 19:14
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
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