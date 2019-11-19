Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

с чего всё началось

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что четверть должников в стране просрочили выплаты более чем на 90 дней. При этом по сравнению с началом года число таких должников увеличилось на 4 процента.

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