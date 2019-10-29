Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США

США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию. Об этом сообщила доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с РИА Новости.
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США наложили санкции на треть мировых запасов нефти

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Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США

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Под санкциями США находится треть мировых запасов нефти, посчитал эксперт

Газета.Ru00:26

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Вашингтон наложил санкции на 1/3 мировых запасов нефти

RuNews24.ru00:53
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Малкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
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Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости вчера в 11:20
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Певец Стас Пьеха сообщил о пережитом шесть лет назад инфаркте

Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом в 34 года инфаркте после длительного употребления алкоголя и различных медикаментов.
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Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

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Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

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ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.
РБК вчера в 23:00
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Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
РБК 00:01
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REGNUM вчера в 09:03
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Хоакину Фениксу исполняется 45 лет

В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
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Комиссия Минобороны подняла по тревоге тысячи военнослужащих ВВО

Специальная комиссия Минобороны России проводит оценку боеготовности подразделений Восточного военного округа в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае.
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В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
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WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 17:30
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Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.
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В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
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«Спартак» интересуется молодым форвардом из чемпионата Белоруссии

Sport24.ru вчера в 16:37
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Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
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Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе

Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
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Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу

По итогам встречи министр энергетики России Александр Новак заявил о конструктивности переговоров и о возможности обсуждения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
ИА Новороссия вчера в 14:00
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