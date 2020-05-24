с чего всё началось

Первая игра завершилась минимальной победой мадридского клуба со счетом 1:0. Таким образом, команда пробилась в четвертьфинал турнира. Отметим, на момент проведения матча «Ливерпуль» - «Атлетико» ни в Великобритании, ни в Испании не было карантина из-за коронавируса.

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