Коронавирус
Vprognoze.ruПодсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ
Первая игра завершилась минимальной победой мадридского клуба со счетом 1:0. Таким образом, команда пробилась в четвертьфинал турнира. Отметим, на момент проведения матча «Ливерпуль» - «Атлетико» ни в Великобритании, ни в Испании не было карантина из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Повышенный уровень смертности людей с коронавирусом зафиксирован в клиниках рядом со стадионом «Ливерпуля», где прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной командой и мадридским «Атлетико» 11 марта 2020 года, передает The Sunday Times.РБКвчера в 18:00
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