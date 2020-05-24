Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». Об этом сообщает The Sunday Times. По информации издания, встреча привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19.

Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ

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