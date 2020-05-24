Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ

Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». Об этом сообщает The Sunday Times. По информации издания, встреча привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19.
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Матч «Ливерпуль» – «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса

Sports.ru14:19

В Англии подсчитали, сколько людей могли умереть от коронавируса из-за матча «Ливерпуль» - «Атлетико»

Евро-футбол.ру07:12

Названо число фанатов, скончавшихся от коронавируса после матча ЛЧ «Ливерпуль» — «Атлетико»

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Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» привёл к 41 смерти от коронавируса

Чемпионат11:56

СМИ: Проведение матча «Ливерпуль» – «Атлетико» со зрителями привело к смерти 41 человека

Советский спорт14:14

В Англии выявили количество летальных случаев COVID-19, спровоцированных матчем «Ливерпуль» — «Атлетико»

Матч ТВ04:41

В Англии подсчитали количество смертей от коронавируса, вызванных матчем «Ливерпуль» — «Атлетико»

Sport24.ru04:08
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