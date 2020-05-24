Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.

Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека

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