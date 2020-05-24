Коронавирус
РидусМатч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека
Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.
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Здоровье
Депутат Мосгордумы призвала москвичей прийти и сдать тест на антитела к коронавирусу
Депутат призвала жителей столицы прийти и сдать тест на антитела к COVID-19.
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Пилот «Уильямс»Джордж Расселл выиграл виртуальное Гран-при Монако
Гонщик «Уильямс» Джордж Расселл стал победителем виртуального Гран-при Монако.
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Россиян предупредили о росте смертности от коронавируса
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News.ru 13:51
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Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
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Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
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ИнфоСМИ 13:34
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Главные новости за выходные 23–24 мая
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Коммерсантъ 12:00
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что потепление придет в Москву 25 мая
Температура повысится до 15-17 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 22 мая в 17:12
Экономика
Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 22 мая в 08:29
Происшествия
В Южно-Сахалинске автобус перевернулся на перекрестке улицы Поповича и проспекта Мира
РИА Сахалин-Курилы 08:20
Происшествия
Задержанные жители армянского Каджарана подвергались насилию — мэр
Задержанные жители Каджарана подвергались насилию в полиции города Капан, заявил мэр армянского города Каджаран Манвел Парамазян 24 мая после посещения отделения полиции в Капане, пишут «Новости Армении».
ИА Красная Весна 16:17
Космос
Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
Ореанда-Новости 21 мая в 09:16
Игры
Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX
Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles.
3DNews 22 мая в 12:11
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Экономика
Граждане стали чаще платить через СБП
Граждане стали чаще платить через СБП Крупный онлайн-ритейлер России Wildberries в апреле зафиксировал рекордный рост оплаты на сайте через систему быстрых платежей (СБП) — в 14 раз по сравнению с мартом.
Коммерсантъ 12:46
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Армия и оружие
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«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Здоровье
Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
Футбол
Зидан нарушил карантин, уехав из Мадрида
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила карантина.
Бомбардир.ру 16:00
Общество
Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции
Около 40 бельгийских граждан подали коллективный иск против государства и министра внутренних дел Питера де Крема дел из-за мер изоляции, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил в воскресенье бельгийский телеканал RTBF.
РИА Новости 16:16
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В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
Полиция в Домодедово задержала двоих мужчин, устроивших драку на борту самолета, прилетевшего в Москву из Сочи.
РБК 17:38
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Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09
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В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского
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Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
Экономика
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00