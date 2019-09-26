Экономика
Газета.RuПодсчитано количество суррогатного топлива на российских заправках
Правительство ужесточает наказание за это нарушение, но проблема все равно не решается. Доля разбодяженного бензина ничуть не уменьшилась по сравнению с прошлым годом. Росстандарт подсчитал количество некачественного бензина на российских заправках.
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с чего всё началось
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.Известиявчера в 17:01
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