Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны глобальные потери от торговых войн

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По подсчетам экономистов, потери мирового ВВП составили 80 миллиардов долларов, или 0,12 процентного пункта в год. Таким образом, глобальное влияние торговых войн на экономику можно оценить как слабо негативное.
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В России подсчитали глобальные потери от торговых войн

Наша версия04:38

Подсчитаны глобальные потери от торговых войн

Lenta.ruвчера в 17:31
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