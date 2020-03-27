Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

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Большинство инфицированных коронавирусом россиян приехали из-за границы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
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Анна Попова
Активность очагов там, где привезли инфекцию в РФ, безусловно, имеет место в развитии эпидемиологической ситуации, и я прошу на это обращать особое внимание во всех субъектах, и главное, граждан РФ, потому что риски на сегодняшний день реальны.
— Анна Попова, российский политикПарламентская газета 06:09

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