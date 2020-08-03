Экономика
ГЛАС.RUРоссийские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд
С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на 23,1 млрд. долларов из-за падения российской валюты и волатильность финансовых рынков. Об этом сообщают «РИА Новости» в понедельник, 3 августа, ссылаясь на данные рейтинга «Bloomberg Billionaires Index».
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У ГУП «Петербургский метрополитен» может смениться руководитель
Владимир Гарюгин, возглавлявший ГУП «Петербургский метрополитен» 30 лет, может оставить кресло руководителя предприятия.
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Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
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Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
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Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
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На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
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