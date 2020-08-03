Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРоссийские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на 23,1 млрд. долларов из-за падения российской валюты и волатильность финансовых рынков. Об этом сообщают «РИА Новости» в понедельник, 3 августа, ссылаясь на данные рейтинга «Bloomberg Billionaires Index».
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Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

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В Киеве возбудили дело в отношении захватившего заложника в банке

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В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Общество

Белоруссия заказала новый танкер с 85 тыс тонн азербайджанской нефти

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Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
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Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Универ»

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Газета.Ru 07:13
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Политика

25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем

3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
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Общество

Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев

Итоговое обследование добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и не выявило побочных реакций.
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Прядкин объяснил, почему Карпина оштрафовали за слова о «чемпионате Роспотребнадзора»

Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин объяснил, почему слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина были вынесены на рассмотрение КДК РФС, а сам специалист был оштрафован.
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Общество

У ГУП «Петербургский метрополитен» может смениться руководитель

Владимир Гарюгин, возглавлявший ГУП «Петербургский метрополитен» 30 лет, может оставить кресло руководителя предприятия.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:53
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Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
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Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать

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Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»

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На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек

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Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа

По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
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Бюджет ФК «Спартак» составит 8,6 млрд рублей

Ранее сегодня, 3 августа, в Telegram-канале «Мутко против» появилось сообщение, что бюджет «Спартака» на следующий сезон составит 19 млрд руб.
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Бывшая жена Соколова дала историку положительную характеристику

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Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице

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18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

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Фигурист и актриса везде появляются вместе: вместе ужинают в ресторане и прогуливаются по набережной.
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Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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