Армия и оружие На Украине создали новое формирование для ведения «освободительной войны» Киев, 3 августа 2020, 11:20 — REGNUM Под Киевом состоялся форум националистов, на котором было создано формирование для подготовки армии к «освободительной войне».

Происшествия Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. 259

Транспорт Перевозки по «единому» билету из Сочи в Абхазию возобновятся 5 августа Как сообщалось, ЕТД с 10 июля текущего года возобновила перевозки в Крым по "единому" билету, они производятся с железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы Витязево в четыре города полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.

Энергетика «Газпром нефть» вошла в консорциум для развития цифровых решений в энергетике "Газпром нефть" вступила в международный консорциум The Open Group, в рамках которого компания совместно с Google, IBM, Microsoft и другими инновационными предприятиями будет разрабатывать решения в секторе "умной" энергетики.

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. 257

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition впервые показали на официальном фото Смартфон Galaxy S20 в модификации Fan Edition был впервые продемонстрирован на официальном фото.

Культура Сценарист «Кастлвании» покидает проект из-за обвинений в сексуальных домогательствах Если ранее публика слушала признания актрис, которые спустя несколько десятилетий вдруг понимали, что, отправляясь ночью в спальню режиссера или продюсера, они думали, что речь идет только о получении роли и ни о чем сверх того, то теперь в сексуальных домогательствах обвинен автор комиксов и мультфильмов.

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Общество ВОЗ допустила, что идеальное средство от COVID-19 никогда не появится Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, что на данный момент не существует идеального средства против коронавируса и, возможно, оно никогда не появится.

Политика В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года. 6

Происшествия Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса. 7

Политика Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ. 11