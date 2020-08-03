Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны миллиардные потери российских олигархов

Самые большие потери понесли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 5,4 миллиарда), глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов (5,18 миллиарда) и основатель инвестиционной компании «Волга Груп» Геннадий Тимченко (4,81 миллиарда).
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Богатейшие россияне потеряли с начала года более 23 млрд долларов

Компания07:17

Bloomberg подсчитал потери российских миллиардеров с начала года. Больше всего их - у Михельсона, Алекперова и Тимченко

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Российские миллиардеры с начала года потеряли $23,1 млрд. Больше всего — Михельсон, Алекперов и Тимченко

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Богатейшие россияне потеряли более 23 млрд долларов

Взгляд.ру06:27

Подсчитаны миллиардные потери российских олигархов

Lenta.ru07:15

Оценены потери российских миллиардеров с начала года

Росбалт06:20

Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

ПРАЙМ06:11
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Армия и оружие

На Украине создали новое формирование для ведения «освободительной войны»

Киев, 3 августа 2020, 11:20 — REGNUM Под Киевом состоялся форум националистов, на котором было создано формирование для подготовки армии к «освободительной войне».
REGNUM 04:20
Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
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Происшествия

Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве

В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru 06:21
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Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС 07:21
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Транспорт

Перевозки по «единому» билету из Сочи в Абхазию возобновятся 5 августа

Как сообщалось, ЕТД с 10 июля текущего года возобновила перевозки в Крым по "единому" билету, они производятся с железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы Витязево в четыре города полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.
Интерфакс 07:39
Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Коммерсантъ 02:38
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Общество

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
1,4K
Футбол

Бумаль покинул «Урал» по окончании контракта

Полузащитник «Урала» Бумаль ведёт переговоры с «Фулхэмом»
Metaratings 07:36
Энергетика

«Газпром нефть» вошла в консорциум для развития цифровых решений в энергетике

"Газпром нефть" вступила в международный консорциум The Open Group, в рамках которого компания совместно с Google, IBM, Microsoft и другими инновационными предприятиями будет разрабатывать решения в секторе "умной" энергетики.
ТАСС 07:43
Экономика

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
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Происшествия

Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

ТАСС 06:23
347
Происшествия

Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер

Общественная служба новостей 07:07
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Политика

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

RT на русском 07:05
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Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition впервые показали на официальном фото

Смартфон Galaxy S20 в модификации Fan Edition был впервые продемонстрирован на официальном фото.
Дни24 06:42
Культура

Сценарист «Кастлвании» покидает проект из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Если ранее публика слушала признания актрис, которые спустя несколько десятилетий вдруг понимали, что, отправляясь ночью в спальню режиссера или продюсера, они думали, что речь идет только о получении роли и ни о чем сверх того, то теперь в сексуальных домогательствах обвинен автор комиксов и мультфильмов.
Popcornnews.ru 05:30
Армия и оружие

NI: Новые российские ракеты могут изменить баланс сил

Перспективные российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) разрабатываются в течение десятилетий.
Российская газета 06:56
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
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Общество

ВОЗ допустила, что идеальное средство от COVID-19 никогда не появится

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, что на данный момент не существует идеального средства против коронавируса и, возможно, оно никогда не появится.
РИА Новости 07:33
Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 05:09
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Политика

В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском 06:30
6
Футбол

IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА

«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в которую входят более 30 компаний в России и за рубежом.
Коммерсантъ 07:42
Происшествия

Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована

В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
6
Происшествия

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
7
Политика

Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM 05:07
11
Политика

Абхазия сняла ограничения и открыла границу с Россией

С сегодняшнего дня, с 1 августа, Абхазия сняла все введенные из-за коронавируса ограничения и открыла границу с Россией.
ТК Звезда 01 августа в 09:44
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Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова

В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
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Общество

Доходы главы Крыма за прошлый год составили 4,3 млн рублей

Аргументы и Факты - Крым 06:37
2
Общество

Рособрнадзор назвал число сдавших ЕГЭ на 100 баллов выпускников

В 2020 году около 8,5 тыс. российских выпускников сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, сообщили в Рособрнадзоре.
RT на русском 07:44
3
Авто

General Motors показал новый агрегат V8 для старых моделей

Мотор модели 350 (рабочий объём в кубических дюймах) прежде можно было купить лишь восстановленным на предприятии, а теперь 5,7-литровый V8 доступен в состоянии нового двигателя и на 100 % состоит из новых деталей и компонентов.
SpeedMe вчера в 12:38
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Политика

Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан

РБК 01:38
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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Геннадий Николаевич Тимченко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
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