Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны миллиардные потери российских олигархов

Самые большие потери понесли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 5,4 миллиарда), глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов (5,18 миллиарда) и основатель инвестиционной компании «Волга Груп» Геннадий Тимченко (4,81 миллиарда).
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Богатейшие россияне потеряли с начала года более 23 млрд долларов

Компания07:17

Подсчитаны миллиардные потери российских олигархов

Lenta.ru07:15

Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

ПРАЙМ06:11

Богатейшие россияне потеряли более 23 млрд долларов

Взгляд.ру06:27

Bloomberg подсчитал потери российских миллиардеров с начала года. Больше всего их - у Михельсона, Алекперова и Тимченко

Интересант06:23

Оценены потери российских миллиардеров с начала года

Росбалт06:20

Российские миллиардеры с начала года потеряли $23,1 млрд. Больше всего — Михельсон, Алекперов и Тимченко

Фонтанка.Ру07:09
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Футбол

Судьи АПЛ смогут удалять игрока за кашель на соперника

Судьи Английской премьер-лиги (АПЛ) смогут удалять футболиста, если тот целенаправленно кашляет на соперника, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 06:05
Происшествия

Выжившие при крушении под Калининградом находятся в тяжелом состоянии

РЕН ТВ 00:40
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Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новости вчера в 13:44
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Космос

РФ начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС

Россия начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к Международной космической станции по сверхкороткой схеме.
РЕН ТВ 07:32
Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru 07:13
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Общество

Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году

К началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 01:58
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Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС 07:21
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Общество

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
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Политика

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

RT на русском 07:05
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Происшествия

Опубликовано фото мужчины, угрожающего взорвать банк в Киеве

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко показал в Facebook фотографию мужчины, подозреваемого в захвате отделения банка в киевском бизнес-центре.
РИА Новости 07:41
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
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Происшествия

Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована

В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
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Политика

В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском 06:30
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Экономика

Россия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку

«Компания «Кромис», совместное предприятие РФПИ и группы компаний «Химрар», подписала дистрибьюторское соглашение с компанией 3Sixty Biopharmaceuticals, дочерней компанией 3Sixty Global Solutions Group, по поставке первого российского препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 в ЮАР», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском 07:30
Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
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Экономика

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
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Происшествия

Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
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Шоу-бизнес

СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
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Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова

В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
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Общество

Перечень жизненно необходимых лекарств в РФ расширят более чем втрое

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, правительство России более чем втрое увеличило количество жизненно важных лекарств, которые включены в список стратегически важных лекарств, производимых в России, сообщает «Интерфакс».
Профиль 06:23
9
Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в трех субъектах СКФО

Грозный, 3 августа 2020, 12:22 — REGNUM На Северном Кавказе были проведены спецмероприятия ФСБ РФ по пресечению деятельности подпольных оружейных мастерских.
REGNUM 05:22
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Происшествия

Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

ТАСС 06:23
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Шоу-бизнес

Адель поразила подписчиков облегающей кофтой и черными лосинами

Поклонники Адель оставили множество восторженных комментариев. Многие отметили сходство певицы со звездой «Титаника» Кейт Уинслет.
Discover24 вчера в 13:59
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Экономика

Признанный нежелательным чешский фонд потратил 3,7 млн на СМИ РФ

Некоторые представители либеральных СМИ получили крупное финансирование от чешского Фонда инвестирования в развитие СМИ (признан нежелательным в РФ), сообщает Комитет защиты национальных интересов.
Политическая Экспертиза 07:36
Футбол

IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА

«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в которую входят более 30 компаний в России и за рубежом.
Коммерсантъ 07:42
Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным

Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза вчера в 03:14
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Политика

В Белоруссии заметили военную технику возле границы с РФ

В Белоруссии, возле границы с Россией, замечена колонна БТР. Видеозапись, на которой видна военная техника, опубликовала "Новая газета".
Газета.Ru вчера в 14:54
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Происшествия

Защита главы карельского «Мемориала» Дмитриева обжаловала приговор

РИА Новости 07:41
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Общество

Рособрнадзор назвал число сдавших ЕГЭ на 100 баллов выпускников

В 2020 году около 8,5 тыс. российских выпускников сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, сообщили в Рособрнадзоре.
RT на русском 07:44
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Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
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