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Космос РФ начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС Россия начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к Международной космической станции по сверхкороткой схеме.

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