Экономика
Lenta.ruПодсчитаны миллиардные потери российских олигархов
Самые большие потери понесли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 5,4 миллиарда), глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов (5,18 миллиарда) и основатель инвестиционной компании «Волга Груп» Геннадий Тимченко (4,81 миллиарда).
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Футбол
Судьи АПЛ смогут удалять игрока за кашель на соперника
Судьи Английской премьер-лиги (АПЛ) смогут удалять футболиста, если тот целенаправленно кашляет на соперника, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 06:05
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Космос
РФ начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС
Россия начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к Международной космической станции по сверхкороткой схеме.
РЕН ТВ 07:32
Общество
Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году
К началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 01:58
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
RT на русском 07:05
Происшествия
Опубликовано фото мужчины, угрожающего взорвать банк в Киеве
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко показал в Facebook фотографию мужчины, подозреваемого в захвате отделения банка в киевском бизнес-центре.
РИА Новости 07:41
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском 06:30
Экономика
Россия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку
«Компания «Кромис», совместное предприятие РФПИ и группы компаний «Химрар», подписала дистрибьюторское соглашение с компанией 3Sixty Biopharmaceuticals, дочерней компанией 3Sixty Global Solutions Group, по поставке первого российского препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 в ЮАР», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском 07:30
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
Общество
Перечень жизненно необходимых лекарств в РФ расширят более чем втрое
Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, правительство России более чем втрое увеличило количество жизненно важных лекарств, которые включены в список стратегически важных лекарств, производимых в России, сообщает «Интерфакс».
Профиль 06:23
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в трех субъектах СКФО
Грозный, 3 августа 2020, 12:22 — REGNUM На Северном Кавказе были проведены спецмероприятия ФСБ РФ по пресечению деятельности подпольных оружейных мастерских.
REGNUM 05:22
Шоу-бизнес
Адель поразила подписчиков облегающей кофтой и черными лосинами
Поклонники Адель оставили множество восторженных комментариев. Многие отметили сходство певицы со звездой «Титаника» Кейт Уинслет.
Discover24 вчера в 13:59
Экономика
Признанный нежелательным чешский фонд потратил 3,7 млн на СМИ РФ
Некоторые представители либеральных СМИ получили крупное финансирование от чешского Фонда инвестирования в развитие СМИ (признан нежелательным в РФ), сообщает Комитет защиты национальных интересов.
Политическая Экспертиза 07:36
Футбол
IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА
«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в которую входят более 30 компаний в России и за рубежом.
Коммерсантъ 07:42
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным
Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза вчера в 03:14
Политика
В Белоруссии заметили военную технику возле границы с РФ
В Белоруссии, возле границы с Россией, замечена колонна БТР. Видеозапись, на которой видна военная техника, опубликовала "Новая газета".
Газета.Ru вчера в 14:54
Общество
Рособрнадзор назвал число сдавших ЕГЭ на 100 баллов выпускников
В 2020 году около 8,5 тыс. российских выпускников сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, сообщили в Рособрнадзоре.
RT на русском 07:44