Коронавирус
Lenta.ruПодсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.
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с чего всё началось
Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).РБК20 марта в 17:06
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Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable
Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Происшествия
Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии
У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Общество
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех медработников
В Минздраве поручили за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер в стране.
Общество
Россия частично приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Исключение составляют рейсы из Москвы в столицы других государств.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Шоу-бизнес
Коллеге Меган Маркл предложили деньги за ложь о романе с герцогиней
Коллега герцогини Сассекской, бывшей актрисы, накануне рассказал, что британские журналисты предложили ему солидный гонорар - просто за то, чтобы он рассказал о Меган то, чего никогда не было.
Политика
Явка на выборы президента Абхазии превысила 43%
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Космос
NASA выбрало финалистов программы Explorers
В этом году NASA пока что объявило финалистов в двух из этих категорий — SMEX и MO. Победители будут выбраны в 2021 году, а запуск миссий с ними ожидается в 2025-м.
Гаджеты
Новые тесты Comet Lake-S: Intel лишь догоняет Ryzen 3000
Известный источник утечек с псевдонимом Tum_Apisak обнаружил в базе данных теста производительности 3DMark FireStrike записи о тестировании систем на процессорах Core i5-10400, i5-10600K, i7-10700, i7-10700K и флагманском Core i9-10900K.
Общество
«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Шоу-бизнес
Брат показал фото Дианы Гурцкой без очков
Родной брат певицы Дианы Гурцкой показал фото артистки без аксессуара, с которым слепая артистка не расстается в течение многих десятилетий, - темных очков.
Политика
Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
Здоровье
Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены
Несколько десятков тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Происшествия
Три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров
Петербургские руферы залезли на шпиль Дома офицеров на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы. Инцидент произошёл сегодня, 22 марта.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Авто
Эксперты рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Что касается смешивания АИ-92 и АИ-95, то если ранее это можно было делать в любых пропорциях, то теперь из-за усложнения производства и изменений в составе топлива, смешивание не рекомендуется, так как это ухудшит конечный состав смеси, а некоторые добавки и вовсе перестанут работать.
Здоровье
Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа
Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Футбол
«Барселона» собирается продать Антуана Гризманна за 100 миллионов евро
Каталонский гранд намерен расстаться с французом за 100 миллионов евро, при этом «Барса» приобрела Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
Армия и оружие
ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе
Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Хоккей
Рейдеборн: «Русские оказались очень милыми. Я был приятно удивлен»
Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился впечатлениями от игры в КХЛ.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Происшествия
Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге
Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.