Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).

с чего всё началось

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.

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