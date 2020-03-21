Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.
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с чего всё началось

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБК20 марта в 17:06

Подробнее о событии

Коронавирус может повлечь за собой волну суицидов

News.ruвчера в 17:00

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если сложные экономические процессы затянутся

Эхо Москвывчера в 11:32

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

РБК20 марта в 17:06

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

RT на русском20 марта в 21:05

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Коммерсантъ20 марта в 18:57

РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

URA.Ru20 марта в 18:33

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Газета.Ruвчера в 04:49
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Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable

Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
REGNUM 20 марта в 03:02
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Происшествия

Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии

У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Интерфакс 08:30
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех медработников

В Минздраве поручили за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер в стране.
Деловое.ТВ вчера в 08:18
Общество

Россия частично приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Исключение составляют рейсы из Москвы в столицы других государств.
Комсомольская правда 09:28
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Армия и оружие

Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

REGNUM 06:35
Шоу-бизнес

Коллеге Меган Маркл предложили деньги за ложь о романе с герцогиней

Коллега герцогини Сассекской, бывшей актрисы, накануне рассказал, что британские журналисты предложили ему солидный гонорар - просто за то, чтобы он рассказал о Меган то, чего никогда не было.
Bimru.ru 03:56
Политика

Явка на выборы президента Абхазии превысила 43%

RT на русском 08:55
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва вчера в 15:59
Космос

NASA выбрало финалистов программы Explorers

В этом году NASA пока что объявило финалистов в двух из этих категорий — SMEX и MO. Победители будут выбраны в 2021 году, а запуск миссий с ними ожидается в 2025-м.
Индикатор 19 марта в 13:43
Гаджеты

Новые тесты Comet Lake-S: Intel лишь догоняет Ryzen 3000

Известный источник утечек с псевдонимом Tum_Apisak обнаружил в базе данных теста производительности 3DMark FireStrike записи о тестировании систем на процессорах Core i5-10400, i5-10600K, i7-10700, i7-10700K и флагманском Core i9-10900K.
3DNews 20 марта в 22:25
Общество

«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 05:55
Шоу-бизнес

Брат показал фото Дианы Гурцкой без очков

Родной брат певицы Дианы Гурцкой показал фото артистки без аксессуара, с которым слепая артистка не расстается в течение многих десятилетий, - темных очков.
Суть событий 02:32
Политика

Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
РИА Новости 04:25
Здоровье

Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены

Несколько десятков тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов.
Lenta.ru 09:17
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Происшествия

Три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров

Петербургские руферы залезли на шпиль Дома офицеров на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы. Инцидент произошёл сегодня, 22 марта.
Piter.tv 08:55
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Авто

Эксперты рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Что касается смешивания АИ-92 и АИ-95, то если ранее это можно было делать в любых пропорциях, то теперь из-за усложнения производства и изменений в составе топлива, смешивание не рекомендуется, так как это ухудшит конечный состав смеси, а некоторые добавки и вовсе перестанут работать.
Tvoe-avto.com 09:15
Здоровье

Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа

Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Live24 05:08
Футбол

«Барселона» собирается продать Антуана Гризманна за 100 миллионов евро

Каталонский гранд намерен расстаться с французом за 100 миллионов евро, при этом «Барса» приобрела Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
ODDS.ru 07:02
Армия и оружие

ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе

Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Политическая Экспертиза 20 марта в 05:35
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Хоккей

Рейдеборн: «Русские оказались очень милыми. Я был приятно удивлен»

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился впечатлениями от игры в КХЛ.
Sport24.ru 07:37
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Происшествия

Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге

Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Lenta.ru 05:42
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