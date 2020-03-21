Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.
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с чего всё началось

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБК20 марта в 17:06

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Коронавирус может повлечь за собой волну суицидов

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РБК20 марта в 17:06

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Газета.Ruвчера в 04:49

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

RT на русском20 марта в 21:05

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Коммерсантъ20 марта в 18:57

РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

URA.Ru20 марта в 18:33

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если сложные экономические процессы затянутся

Эхо Москвывчера в 11:32
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
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В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу.
Газета.Ru 03:22
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В Минобороны рассказали о направляемых в Италию российских вирусологах

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Собчак обрадовалась пандемии коронавируса из-за размеров своей челюсти

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Сервис Steam вновь обновил рекорд по количеству одновременных игроков, прошлый был поставлен всего 6 дней назад и составил чуть более 20 млн человек, теперь же цифра перешагнула рубеж в 21 360 226 пользователей.
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Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
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Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве

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Названы сроки прихода весны в Россию

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Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

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