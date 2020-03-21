Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.
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с чего всё началось

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБК20 марта в 17:06

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Коронавирус может повлечь за собой волну суицидов

News.ruвчера в 17:00

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если сложные экономические процессы затянутся

Эхо Москвывчера в 11:32

РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

URA.Ru20 марта в 18:33

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

RT на русском20 марта в 21:05

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Коммерсантъ20 марта в 18:57

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Газета.Ruвчера в 04:49

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

РБК20 марта в 17:06
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Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Известия вчера в 23:05
Культура

Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии

Тюменская линия 20 марта в 05:03
Общество

В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
РИА Новости 02:28
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 20 марта в 04:55
Происшествия

В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

В Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП.
Вести.Ru 01:34
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Новый ГОСТ изменил состав сопроводительных документов на автомобили в России. Нововведения вступят в силу с 31 марта.
Новые автомобили 19 марта в 01:10
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова: Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ

НТВ вчера в 16:00
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 17:35
Армия и оружие

National Interest назвал единственный недостаток Ту-160

The National Interest изучил российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и при всех его достоинствах смог выявить только один недостаток.
Российская газета 03:08
Общество

«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии приостановит рейсы в ряд стран, в числе которых Болгария, Хорватия, Финляндия, Португалия, Швеция, Индия и другие.
Московский Комсомолец вчера в 16:53
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ 20 марта в 14:51
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Брат показал фото Дианы Гурцкой без очков

Родной брат певицы Дианы Гурцкой показал фото артистки без аксессуара, с которым слепая артистка не расстается в течение многих десятилетий, - темных очков.
Суть событий 02:32
Происшествия

В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина

В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 18:43
Общество

Тарханов: посмотрите, сколько умирают от онкологии, а тут коронавирус

Известный российский тренер Александр Тарханов, ныне занимающий должность вице-президента армянского футбольного клуба "Пюник", рассказал корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову об обстановке из-за коронавируса в Ереване, выразил мысль, что чемпионату России пора возвращаться на систему "весна-осень" и посоветовал смотреть не фильмы ужасов, а советские киноленты о войне.
РИА Новости 02:00
Футбол

Пасторе считает, что завершить текущий сезон в Серии А невозможно

Аргентинский полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе считает, что текущий сезон в чемпионате Италии, прерванный из-за пандемии коронавируса, не получится доиграть до конца.
Чемпионат вчера в 23:34
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Религия

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Игры

Sony реализует обратную совместимость в PlayStation 5

В официальном блоге PlayStation говорится, что подавляющее большинство игр для PS4 будут доступны игрокам и на PlayStation 5. Правда, непонятно, насколько быстро технологию обратной совместимости реализуют и сколько игр из каталога PS4 будут доступны вместе с выходом новой консоли.
Live24 вчера в 07:34
Армия и оружие

Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество

В Госдуме предложили провести ЕГЭ-2020 дистанционно

В субботу, 21 марта, стало известно о том, что заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционно, передает RT.
Невские Новости вчера в 00:50
Кино

В Сети появился финальный трейлер Ghost in the Shell: SAC_2045

News.ru вчера в 05:40
Интернет

Пользователи приложения «Узнай Москву» увидят Останкинскую башню 20 лет назад

Благодаря нововведению пользователи смогут увидеть, как Останкинская башня выглядела пять, 10 и 20 лет назад, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Вечерняя Москва 02:36
Общество

Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости 20 марта в 21:56
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

Discover24 03:11
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