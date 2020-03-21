Коронавирус
Lenta.ruПодсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.
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с чего всё началось
Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказались 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).РБК20 марта в 17:06
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Политика
Китай отправил в Россию более 25 млн защитных масок
Как сообщалось, по данным оперштаба на 23 марта количество заболевших коронавирусом в России достигло 438.
Общество
За сутки в РФ был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса
Все новые российские случаи зафиксированы в Москве. Общее число заболевших составляет 438.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Политика
В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Начальник генштаба вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли, встречавший первый прилетевший в страну самолет ВКС РФ с грузом оборудования и российскими специалистами, поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.
Общество
В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса
Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Общество
Власти Москвы и Подмосковья обязали пожилых соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области сообщили о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Происшествия
Пятеро детей отравились парами хлора в бассейне на Сахалине
Пятеро детей в возрасте от четырех до 11 лет были доставлены в больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора после посещения бассейна в минувшие выходные.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Политика
Италия запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом
Власти Италии попросили американских военных о помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Общество
В МФЦ Кубани принимают по предварительной записи
Всем, кто записался до 23 марта, необходимо оформить заявку повторно.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).
Экономика
Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта
Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании «А-Проперти», принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, 49% Эльгинского угольного проекта.
Общество
Дробыш рассказал о тяжелом из-за коронавируса положении шоу-бизнеса
Как сообщил изданию «Вечерняя Москва» продюсер и композитор Виктор Дробыш, пока сложно оценить степень тяжести этой ситуации для шоу-бизнеса.
Общество
В России из-за коронавируса приостановлена диспансеризация
«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», – передает ТАСС текст документа.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Кино
Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD
Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
Здоровье
В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку
"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Армия и оружие
Украина сочла свои катера достойным ответом десантным кораблям России
Десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины являются достойным ответом большим десантным кораблям Черноморского флота России.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен
Отмечается, что возможности перенести ЧМ 2020 в другую страну нет.
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
В Италии назвали еще одну причину высокой смертности
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
Общество
В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны
В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Политика
Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом
Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Экономика
Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Политика
Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.