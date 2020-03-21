Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.
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с чего всё началось

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказались 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБК20 марта в 17:06

Подробнее о событии

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если сложные экономические процессы затянутся

Эхо Москвы21 марта в 11:32

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Газета.Ru21 марта в 04:49

РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

URA.Ru20 марта в 18:33

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

RT на русском20 марта в 21:05

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Коммерсантъ20 марта в 18:57

Коронавирус может оставить без работы около 8,6 млн россиян - ТПП

Российская газета21 марта в 04:12

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

РБК20 марта в 17:06
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Политика

Китай отправил в Россию более 25 млн защитных масок

Как сообщалось, по данным оперштаба на 23 марта количество заболевших коронавирусом в России достигло 438.
Россия.Кубань 02:18
Общество

За сутки в РФ был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса

Все новые российские случаи зафиксированы в Москве. Общее число заболевших составляет 438.
Эхо Москвы 02:12
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Lenta.ru вчера в 17:33
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Начальник генштаба вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли, встречавший первый прилетевший в страну самолет ВКС РФ с грузом оборудования и российскими специалистами, поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 18:53
Общество

В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса

Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Российская газета 01:46
Общество

Власти Москвы и Подмосковья обязали пожилых соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области сообщили о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 02:24
Происшествия

Пятеро детей отравились парами хлора в бассейне на Сахалине

Пятеро детей в возрасте от четырех до 11 лет были доставлены в больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора после посещения бассейна в минувшие выходные.
ТАСС 01:34
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Политика

Италия запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом

Власти Италии попросили американских военных о помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Городовой 02:08
Общество

В МФЦ Кубани принимают по предварительной записи

Всем, кто записался до 23 марта, необходимо оформить заявку повторно.
Россия.Кубань вчера в 07:38
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).
РБК 01:15
Экономика

Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта

Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании «А-Проперти», принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, 49% Эльгинского угольного проекта.
РБК 01:00
Общество

Дробыш рассказал о тяжелом из-за коронавируса положении шоу-бизнеса

Как сообщил изданию «Вечерняя Москва» продюсер и композитор Виктор Дробыш, пока сложно оценить степень тяжести этой ситуации для шоу-бизнеса.
Live24 01:16
Общество

В России из-за коронавируса приостановлена диспансеризация

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», – передает ТАСС текст документа.
Взгляд.ру 02:05
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 21 марта в 13:15
Кино

Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
iReactor вчера в 13:38
Здоровье

В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 01:57
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Армия и оружие

Украина сочла свои катера достойным ответом десантным кораблям России

Десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины являются достойным ответом большим десантным кораблям Черноморского флота России.
Вечерняя Москва вчера в 04:58
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Отмечается, что возможности перенести ЧМ 2020 в другую страну нет.
МонаВиста 21 марта в 14:41
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Здоровье

В Италии назвали еще одну причину высокой смертности

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
Lenta.ru 00:52
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец 21 марта в 11:23
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия вчера в 19:11
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 21 марта в 10:15
Политика

Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 04:48
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