Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказались 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).

с чего всё началось

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.

Политика В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом Начальник генштаба вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли, встречавший первый прилетевший в страну самолет ВКС РФ с грузом оборудования и российскими специалистами, поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.

Происшествия Пятеро детей отравились парами хлора в бассейне на Сахалине Пятеро детей в возрасте от четырех до 11 лет были доставлены в больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора после посещения бассейна в минувшие выходные.

Общество Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).

Общество В России из-за коронавируса приостановлена диспансеризация «В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», – передает ТАСС текст документа.

Здоровье В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку "Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общество Власти России могут ужесточить карантин Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Общество Названы самые высокооплачиваемые профессии по России Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье В Италии назвали еще одну причину высокой смертности Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.

Политика Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.