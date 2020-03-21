Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.
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с чего всё началось

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБКвчера в 17:06

Подробнее о событии

Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

Вести.Ruвчера в 20:35

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Газета.Ru04:49

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

RT на русскомвчера в 21:05

До трёх миллионов российских предпринимателей могут разориться из-за мер, связанных с коронавирусом

Эхо Москвы05:00

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Коммерсантъвчера в 18:57

РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

URA.Ruвчера в 18:33

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

РБКвчера в 17:06
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество

В России зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом.
Вести.Ru 19 марта в 09:51
Кино

Warner Bros. пока не планирует отменять премьеру «Чудо-женщины 1984»

Осведомленный источник портала The Wrap сообщил ранее, что руководители компании Warner Bros. приняли решение выпустить в прокат премьерный показ ленты "Чудо-женщина 1984" как в кинотеатрах, так и в интернете.
NewInform 04:09
Общество

Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем после его обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:40
Здоровье

В ВОЗ попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Кристиан Линдмайер назвал препараты, которые разрешено и не рекомендуется принимать при самостоятельном лечении коронавируса.
Комсомольская правда 17 марта в 17:27
Футбол

Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения

В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения.
Деловое.ТВ 02:39
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

По числу жертв эпидемии коронавируса Италия побила суточный рекорд: за последние сутки 19 марта от COVID-19 умерли 427 человек.
МонаВиста вчера в 14:23
Общество

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Политика

Бжания хочет попросить Россию забрать особо опасных преступников

Кандидат в президенты Абхазии, экс-глава Службы госбезопасности Аслан Бжания хочет попросить Россию забрать в свои тюрьмы особо опасных абхазских преступников, так как в самой Абхазии нет тюрем строго режима.
РИА Новости вчера в 19:02
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 05:27
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

Лавров рассказал о начале своей карьеры дипломата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.
RT на русском 04:36
Здоровье

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:19
Происшествия

Педофил развращал детей в примерочной магазина в Петербурге

Сообщается, что инженер-геодезист с разницей в год напал на девочек в примерочной магазина одежды ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте и совершил в их отношении развратные действия.
7 новостей 05:45
Энергетика

Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40 за баррель

Стоимость нефти установится в диапазоне $35-40 за баррель.
РБК 05:21
Футбол

Сезон АПЛ может быть доигран при пустых трибунах

Руководство английской Премьер-лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей чемпионата-2019/2020 при закрытых дверях, сообщает The Independent.
Чемпионат вчера в 20:03
Киберспорт

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
Игромания.ру вчера в 12:53
Футбол

Чалов рассказал о своей реакции на предложение «Кристал Пэлас»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов в интервью YouTube-каналу Nobel ответил на вопрос о возможном переезде в Англию.
Евро-футбол.ру 05:47
Общество

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:38
Авто

Nissan запатентовал новый логотип

Сразу в нескольких государствах были зарегистрированы патентные заявки на новые логотипы Nissan.
5 колесо вчера в 08:24
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Известия вчера в 16:51
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Политика

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Daily Storm вчера в 10:04
Происшествия

В Татарстане женщину оштрафовали за фейк о карантине

Нижнекамский городской суд оштрафовал местную жительницу, распространявшую через мессенджер WhatsApp ложную информацию о якобы закрытии Нижнекамска на карантин в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:05
Здоровье

Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина

Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
News.ru 19 марта в 10:13
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