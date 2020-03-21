Коронавирус
Lenta.ruПодсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.
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с чего всё началось
Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).РБКвчера в 17:06
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Общество
В России зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом
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Общество
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Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем после его обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом.
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Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Политика
Бжания хочет попросить Россию забрать особо опасных преступников
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Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
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Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина
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Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
Лавров рассказал о начале своей карьеры дипломата
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.
Здоровье
В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
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Педофил развращал детей в примерочной магазина в Петербурге
Сообщается, что инженер-геодезист с разницей в год напал на девочек в примерочной магазина одежды ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте и совершил в их отношении развратные действия.
Энергетика
Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40 за баррель
Стоимость нефти установится в диапазоне $35-40 за баррель.
Футбол
Сезон АПЛ может быть доигран при пустых трибунах
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Киберспорт
В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
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Чалов рассказал о своей реакции на предложение «Кристал Пэлас»
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов в интервью YouTube-каналу Nobel ответил на вопрос о возможном переезде в Англию.
Общество
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Авто
Nissan запатентовал новый логотип
Сразу в нескольких государствах были зарегистрированы патентные заявки на новые логотипы Nissan.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Политика
В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским
Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
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Политика
Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Происшествия
В Татарстане женщину оштрафовали за фейк о карантине
Нижнекамский городской суд оштрафовал местную жительницу, распространявшую через мессенджер WhatsApp ложную информацию о якобы закрытии Нижнекамска на карантин в связи с пандемией коронавируса.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина
Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.