Коронавирус
Lenta.ruПодсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.
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с чего всё началось
Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказались 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).РБК20 марта в 17:06
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Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Общество
Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Религия
Патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса
Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Здоровье
Итальянские врачи назвали болезни, повышающие опасность коронавируса
Медики итальянского общества инфекционных и тропических болезней перечислили болезни, увеличивающие риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Общество
В Сирии выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в САР, передает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Футбол
Футболиста «Уфы» госпитализировали с подозрением на коронавирус
Игрок футбольного клуба «Уфа» госпитализирован с подозрением на коронавирус. В инфекционной больнице оказался полузащитник Оливье Тилль.
Спорт
МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Экономика
ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики
ФРС США высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Единоборства
UFC отказался переносить бой Хабиба и Фергюсона
Общество
Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) стал первым из законодателей США, заразившимся коронавирусом.
Наука
Обнаружены два новых вида пилоносых акул
Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека
В Италии носителями нового коронавируса COVID-19 являются 42 тысячи 681 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 4 480.
Общество
Снижающий риск заражения вирусами продукт назван
Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Армия и оружие
На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина
На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Здоровье
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.