Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.
Читать в источнике
Комментировать751
с чего всё началось

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБКвчера в 17:06

Подробнее о событии

ТПП предупредила о риске разорения трех миллионов предпринимателей

РИА Новостивчера в 20:06

Три миллиона предпринимателей в России могут разориться из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 20:53

Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

Вести.Ruвчера в 20:35

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

RT на русскомвчера в 21:05

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Коммерсантъвчера в 18:57

РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

URA.Ruвчера в 18:33

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

РБКвчера в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин

Нефть марки Brent завершила торги в пятницу на отметке $27,38 за баррель, потеряв за неделю 19%, а всего с начала обвала в марте - 40%.
РИА Новости 00:48
Происшествия

На складе в Подмосковье возник крупный пожар

Общая площадь склада — 60 тысяч квадратных метров, горит половина. К месту пожара следует пожарный поезд.
Вести.Ru 02:36
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Лемара

По информации ESPN, в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», представители которого уже провели встречу с агентами Лемара.
Евро-футбол.ру вчера в 14:35
Общество

Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:12
Футбол

Глеб рассказал, почему отказал ЦСКА, предлагавшему 2,5 млн евро в год

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о том, почему в 2000 году решил выбрать «Штутгарт», когда московский ЦСКА предлагал гораздо большую зарплату.
Sport24.ru вчера в 16:34
Экономика

Правительство приняло стратегию развития АПК до 2030 года

РИА Новости 19 марта в 04:28
Происшествия

Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей

Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:51
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
Футбол

Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА

Чемпионат вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Людмила Артемьева впервые после ухода из «Сватов» появилась в Сети

Людмила Артемьева после слухов об уходе из «Сватов» запостила первую запись в своем Instagram-аккаунте.
Актуальные Новости 01:55
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета 19 марта в 02:40
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru вчера в 04:21
Наука

Механизм появления коронавируса назван

МедиаПоток вчера в 06:59
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
WomanHit.ru вчера в 03:29
Культура

Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии

Известия вчера в 09:32
Общество

Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 52, до 199.
Известия 19 марта в 09:14
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Единственным действующим способом, который поможет обезопасить человека от коронавируса, является сбалансированное питание, которые укрепляют иммунитет, сообщает заслуженный врач РФ, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Evo-rus.com 01:24
Шоу-бизнес

Звезда популярного сериала «Остаться в живых» заразился коронавирусом

Passion.ru вчера в 06:15
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

Врач назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в России

За нарушение режима были введены суровые штрафы. Если же взять пример с итальянцев, то срок окончания эпидемии отодвинется.
Городовой вчера в 06:22
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Яна Рудковская выпустила коллекцию масок

Яна Рудковская покупает в аптеке готовые маски японского производства. К ним она прикрепляет камелии от бренда Chanel.
RuNews24.ru вчера в 12:39
Наука

В результате полового отбора сформировались рога нарвалов

МедиаПоток 19 марта в 02:05
Политика

«СуперОмск» поздравляет Сергея Лаврова с юбилеем

Сегодня, 21 марта, министр иностранных дел Российской Федерации отмечает свое 70-летие.
РИА СуперОмск 00:02
Культура

Сбербанк и Okko помогут россиянам скрасить карантин из-за коронавируса

Сбербанк и мультимедийный сервис Okko запустят проект «Искусство онлайн», который поможет россиянам скрасить время в самоизоляции — на период карантина из-за коронавируса на одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент.
Lenta.ru вчера в 09:35
Гаджеты

Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G

Известная компания HMD Global официально представила новый смартфон под названием Nokia 8.3 5G.
Rusargument вчера в 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное