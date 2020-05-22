Экономика
КоммерсантъБюджет Москвы потерял почти 70 млрд доходов в апреле
Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.
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Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Экономика
МФО нашли способ завышать проценты по займам
Сегодня, 22 мая 2020 года, стало известно, что микрофинансовые организации (МФО) начали выдавать POS-кредиты под видом займов наличными, тем самым существенно увеличив проценты.
Саминвестор 00:57
Общество
Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России
Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация.
Известия 00:49
Общество
Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID
Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения.
РБК вчера в 14:20
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Политика
Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё»
По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.
Известия вчера в 23:16
Энергетика
Нефть WTI поднялась до $34 за баррель
Лондон, 21 мая 2020, 22:52 — REGNUM Фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до 34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent.
REGNUM вчера в 15:52
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
Human Rights Watch призывает московские власти прекратить использование приложения «Социальный мониторинг»
Правозащитники считают, что приложение нарушает конфиденциальность пользователей и приводит к сотням, а то и тысячам ошибочных штрафов.
Эхо Москвы 02:32
Экономика
Американские миллиардеры во время пандемии увеличили состояние на 15%
Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:29
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
Общество
Роспотребнадзор отказался от «шахматной» рассадки в самолётах
В Роспотребнадзоре решили отказаться от шахматной рассадки пассажиров самолётов для предотвращения распространения коронавируса.
Neva.Today 01:49
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа вчера в 19:45
Здоровье
В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента
Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом.
Правда УрФО вчера в 03:47
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома
Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Здоровье
«Десять масок на троих»: врачей районных больниц бросают на передовую эпидемии без внятного плана действий
Татьяна Юрасова, специально для "Новой" Материал подготовлен в рамках журналистского объединения "Синдикат-100"
ТВК 02:00
Общество
Госдума одобрила двукратное увеличение пособия по уходу за детьми
Минимальный размер пособия по уходу за первым и последующими детьми увеличится в два раза — до 6752 рублей.
IrkutskMedia вчера в 22:42
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
Общество
О жизни после снятия ограничений по коронавирусу рассказала Попова
После завершения третьего этапа снятия ограничительных мер из-за COVID-19 нужно будет продолжить соблюдать определенные требования, сообщает РИА Новости.
Live24 02:39
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
Кино
Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой
RT на русском вчера в 04:37