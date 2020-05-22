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Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля

Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
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Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
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