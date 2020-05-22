Коронавирус
Lenta.ruПодсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля
Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Общество
Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Государственные экзамены 11-классники начнут сдавать 29 июня.
Новости Югры вчера в 08:24
Путешествия
Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня
Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры.
Сайт интересных новостей вчера в 14:25
Экономика
Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников
Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 13:04
Авто
5 лучших минивэнов для семьи и путешествий, которые редко ломаются и недорогие в обслуживании
Аналитики провели исследования и составили перечень лучших минивэнов, предназначенных для семейных пар, а также путешествий.
Car.ru вчера в 05:54
Политика
Идею амнистии к 75-летию Победы одобрили менее половины жителей России
Москва, 22 мая 2020, 07:53 — REGNUM Менее половины (44%) жителей России одобрили бы идею амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
REGNUM 00:53
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика
Токио объявил Курилы японской территорией
Утро.ru 19 мая в 02:46
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний.
Военное дело вчера в 00:46
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика
Госдеп уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу
США выйдут из Договора по открытому небу в течение полугода. Отсчет этого срока начнется с пятницы 22 мая.
BFM.ru вчера в 15:21
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
Камский автозавод запустил продажи флагманского тягача КамАЗ-54901, который венчает новую линейку К5.
Авторамблер вчера в 07:15
Экономика
Минфин заявил о масштабном грядущем росте выпуска ОФЗ
Выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ значительно вырастет в связи с наращиванием госрасходов для финансирования поддержки экономики и граждан на фоне коронавируса, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса.
ПРАЙМ вчера в 06:58
Наука
Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости вчера в 10:04
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Общество
Медведев раскритиковал самоизоляцию
Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
Телеканал 360° вчера в 08:27
Общество
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru вчера в 00:50
Авто
Китайцы смогли построить футуристичный электрокар Baojun E300
Китайский автоконцерн SAIC приступил к поставкам в дилерские центры новой версии футуристичного электрокара.
Car.ru вчера в 02:20
Биатлон
Тренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии
Тренер сохранит пост тренера команды Санкт-Петербурга. В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской национальной сборной.
ODDS.ru вчера в 11:48
Экономика
Российская промышленность упала на 6,6% в апреле
За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат.
Ведомости вчера в 14:39
Происшествия
Жертвами COVID-19 стали ещё трое жителей Забайкалья
Как уже сообщалоИА REGNUM, на утро 21 мая в Забайкальском крае было зарегистрировано 684 лабораторно подтвержденных случая SARS-CoV-2, носителями вируса стали 103 ребёнка.
REGNUM вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Политика
Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая
С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.
Интерфакс вчера в 00:30
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что 14 медиков города Долинск не получили выплаты за апрель на общую сумму 415 тысяч рублей из-за отсуствия специального образования, указано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 20:59
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не допускать к полету пассажиров без масок
От идеи рассадить всех в шахматном порядке пришлось отказаться - полет в полупустом самолете обошелся бы слишком дорого, но держать расстояние все же рекомендуют.
РЕН ТВ 00:30
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24