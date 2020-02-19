Общество
Российская газетаТуроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им $50 млрд.
Политика
Сурков уволен с должности помощника президента
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Экономика
Подготовлен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект восстанавливает механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России
Синоптик напомнил, что в этом сезоне только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на короткое время установился антициклон, в дальнейшем погоду определяли воздушные массы из Атлантики.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Фигурное катание
Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки
Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Общество
Законопроект о расширении маткапитала принят Госдумой во втором чтении
Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года.
Происшествия
Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина
На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Общество
Путин почтит память Собчака в Петербурге
Президент России Владимир Путин поучаствует в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери на шоу
Впоследствии оператор зафиксировал накрутку голосов и отменил результаты финала.
Происшествия
Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода
В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии
Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
Армия и оружие
Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет
Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Политика
Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции
Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских
В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Политика
Песков назвал незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти»
Санкции США против компании Rosneft Trading (дочерняя компания «Роснефти») и председателя её совета директоров Дидье Касимиро незаконны и не повлияют на отношения России и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.