Общество

Российская газетаРоссийская газетаТуроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

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Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

РБК04:34

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Российская газета04:51

Подсчитаны потери России из-за запрета на въезд китайцев

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В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

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АТОР попросит органы власти компенсировать потери туроператоров РФ из-за ситуации в Китае

ТАСС05:51

АТОР подсчитала убытки от запрета на въезд граждан Китая в РФ

Москва 24вчера в 16:16
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Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
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Общество

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Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
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ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.
Piter.tv вчера в 02:36
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России

Синоптик напомнил, что в этом сезоне только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на короткое время установился антициклон, в дальнейшем погоду определяли воздушные массы из Атлантики.
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Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
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Путин почтит память Собчака в Петербурге

Президент России Владимир Путин поучаствует в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
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Впоследствии оператор зафиксировал накрутку голосов и отменил результаты финала.
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В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками

11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
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Армия и оружие

Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии

Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
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Армия и оружие

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
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Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

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Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
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Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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Песков назвал незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти»

Санкции США против компании Rosneft Trading (дочерняя компания «Роснефти») и председателя её совета директоров Дидье Касимиро незаконны и не повлияют на отношения России и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
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Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
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