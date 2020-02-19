с чего всё началось

Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Происшествия Суд в Петербурге постановил вернуть сбежавшую из карантина пациентку Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть в больницу россиянку Анну Рыбакову, сбежавшую из карантина по коронавирусу следом за Аллой Ильиной, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в Telegram.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Общество Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".

Политика Коммунисты включили сирены и блокировали работу облдумы Члены фракции КПРФ, ранее вступавшие против инициатив коллег по изменению процедур деятельности заксобрания, блокировали работу и устроили коллективную акцию протеста.

Наука 10 способов умереть, которые так любят взрослые Научный журналист Алексей Паевский рассказал об основных факторах риска и причины смерти современного человека — чего бояться, на что стоит обратить внимание и что изменить в своей жизни.

Автоспорт Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1 На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes.

Спорт Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".

Футбол «Манчестер Сити» грозит новое расследование УЕФА 14 февраля 2020 года УЕФА вынес вердикт в отношении "Ман Сити" о дисквалификации в еврокубках и штрафе в размере €30 млн после рассмотрения соответствующей рекомендации со стороны комиссии по расследованию нарушений финансового фэйр-плей (CFCB).

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.