Общество
Российская газетаТуроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Происшествия
Суд в Петербурге постановил вернуть сбежавшую из карантина пациентку
Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть в больницу россиянку Анну Рыбакову, сбежавшую из карантина по коронавирусу следом за Аллой Ильиной, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в Telegram.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Кино
Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Политика
Коммунисты включили сирены и блокировали работу облдумы
Члены фракции КПРФ, ранее вступавшие против инициатив коллег по изменению процедур деятельности заксобрания, блокировали работу и устроили коллективную акцию протеста.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в использовании оружия против Турции в Сирии
Боевики в Сирии используют против турецких военнослужащих и мирных граждан оружие, поступающее на северо-восток республики с территории Ирака при «непосредственном участии» Соединенных Штатов.
Фигурное катание
Спортсменка Аделина Сотникова попала в больницу в Москве
Известная российская фигуристка Аделина Сотникова попала в столичную больницу.
Экономика
Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Наука
10 способов умереть, которые так любят взрослые
Научный журналист Алексей Паевский рассказал об основных факторах риска и причины смерти современного человека — чего бояться, на что стоит обратить внимание и что изменить в своей жизни.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала
Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
Футбол
Дзюба рассказал, что относится к Карпину с неприязнью
Автоспорт
Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1
На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Политика
Женщина накричала на Зеленского в больнице
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Футбол
«Манчестер Сити» грозит новое расследование УЕФА
14 февраля 2020 года УЕФА вынес вердикт в отношении "Ман Сити" о дисквалификации в еврокубках и штрафе в размере €30 млн после рассмотрения соответствующей рекомендации со стороны комиссии по расследованию нарушений финансового фэйр-плей (CFCB).
Экономика
ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
Футбол
«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ». Холанд признан лучшим игроком матча
Добавим, что ответный матч Боруссии и ПСЖ пройдет 11 марта в Париже.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Общество
В Петербурге планируют ввести усиленные меры безопасности к Евро-2020
ФСБ России опубликовала проект президентского указа об усилении мер безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области на время чемпионата Европы по футболу 2020 года, с 3 июня по 13 июля.
Авто
«КамАЗ» разработал беспилотный грузовик без кабины для водителя
ПАО "КамАЗ" получило патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя, сообщает пресс-служба компании.