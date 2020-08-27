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Lenta.ru
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Росстат посчитал потери российских компаний в первой половине 2020 года. Главной их причиной стала пандемия коронавируса. Данные ведомства опубликованы на его сайте.В источнике
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Соловей.Инфо

Потери компаний России от COVID-19 подсчитали

Соловей.Инфо04:23
Коммерсантъ

За полгода нефинансовый сектор недополучил треть прибылей и удвоил убытки

Коммерсантъ18:23
Piter.tv

Стало известно, сколько Россия потеряла в пандемию коронавируса

Piter.tv04:19
Говорит Москва

Росстат посчитал потери российских компаний из-за коронавируса

Говорит Москва03:59
Anews

Росстат: потери российской экономики в пандемию исчисляются триллионами

Anews03:55
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Lenta.ru03:31
URA.Ru

Стало известно, сколько денег потеряла Россия из-за коронавируса

URA.Ru04:21

Пропавшего 1 июля в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

Пропавший в начале июля в Новосибирске 14-летний подросток найден мертвым в лесном массиве, сообщила журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
ТАСС03:02
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Семь очков Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Бостон»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз», его соотечественник, защитник Михаил Сергачев, набрал три очка.
РБК спорт01:59

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Часы Omega вновь побывали на дне Марианской впадины

Одна из моделей, Omega Seamaster Planet Ocean «Ultra Deep», также была прикреплена к внешней стороне пилотируемого глубоководного аппарата Limiting Factor – таким образом дайверские часы Omega снова побывали в самом глубоком месте на Земле.
Как потратить02:18
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Бывший вице-премьер Алтая Пальталлер задержан за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении полномочий в период пребывания на должности.
Газета.Ru01:26
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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