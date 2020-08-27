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Lenta.ru
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Росстат посчитал потери российских компаний в первой половине 2020 года. Главной их причиной стала пандемия коронавируса. Данные ведомства опубликованы на его сайте.В источнике
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Anews

Росстат: потери российской экономики в пандемию исчисляются триллионами

Anews03:55
URA.Ru

Стало известно, сколько денег потеряла Россия из-за коронавируса

URA.Ru04:21
Piter.tv

Стало известно, сколько Россия потеряла в пандемию коронавируса

Piter.tv04:19
Говорит Москва

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за коронавируса

Говорит Москва03:59
News.ru

Росстат подсчитал потери России от коронавируса

News.ru05:01
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Lenta.ru03:31
Коммерсантъ

За полгода нефинансовый сектор недополучил треть прибылей и удвоил убытки

Коммерсантъ18:23

Сторонники ПНС пытаются захватить посольство Ливии в Минске

Как сообщает тг-канал «Kotsnews», в Минске в эти минуты сторонники ливийского Правительства нацсогласия (Триполи) совместно с некими ветеранами силовых структур пытаются захватить посольство Ливии, в котором находятся дипломаты альтернативного правительства Ливии, представляющие Бенгази.
Новостной фронт03:11

Intel пообещала клиентам, что задержка с 7-нм техпроцессом не повлияет на сроки выпуска 10-нм продуктов

Представители компании заявляют, что на сроках появления ближайших 10-нм продуктов проблемы с 7-нм технологией никак не отразятся, хотя некоторых клиентов Intel этот вопрос и беспокоит.
3DNewsвчера в 09:13

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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