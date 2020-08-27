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Lenta.ru
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Росстат посчитал потери российских компаний в первой половине 2020 года. Главной их причиной стала пандемия коронавируса. Данные ведомства опубликованы на его сайте.В источнике
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Соловей.Инфо

Потери компаний России от COVID-19 подсчитали

Соловей.Инфо04:23
Коммерсантъ

За полгода нефинансовый сектор недополучил треть прибылей и удвоил убытки

Коммерсантъ18:23
Piter.tv

Стало известно, сколько Россия потеряла в пандемию коронавируса

Piter.tv04:19
Говорит Москва

Росстат посчитал потери российских компаний из-за коронавируса

Говорит Москва03:59
Anews

Росстат: потери российской экономики в пандемию исчисляются триллионами

Anews03:55
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Lenta.ru03:31
URA.Ru

Стало известно, сколько денег потеряла Россия из-за коронавируса

URA.Ru04:21

Сторонники ПНС пытаются захватить посольство Ливии в Минске

Как сообщает тг-канал «Kotsnews», в Минске в эти минуты сторонники ливийского Правительства нацсогласия (Триполи) совместно с некими ветеранами силовых структур пытаются захватить посольство Ливии, в котором находятся дипломаты альтернативного правительства Ливии, представляющие Бенгази.
Сторонники ПНС пытаются захватить посольство Ливии в Минске
Новостной фронт03:11

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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