Подсчитаны потери России от коронавируса
Смотрите также
Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией США и Украины
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Путин прибыл в Крым на открытие трассы «Таврида»
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
В Москве прошла премьера фильма «Вратарь галактики» с Ефремовым
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
Зеленский не видит серьезной площадки для обсуждения вопроса Крыма
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
В центре Екатеринбурга произошел взрыв в автомобиле
Лукашенко заявил о желании Польши присоединить Гродненскую область
Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин пообещал появление еще одной вакцины от коронавируса в сентябре
В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
«ПСЖ» провел встречу с окружением Месси
Путин прибыл в Крым на открытие трассы «Таврида»
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
Росстат посчитал потери российских компаний в первой половине 2020 года. Главной их причиной стала пандемия коронавируса. Данные ведомства опубликованы на его сайте.В источнике
Подробнее о событии