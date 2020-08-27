Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Росстат посчитал потери российских компаний в первой половине 2020 года. Главной их причиной стала пандемия коронавируса. Данные ведомства опубликованы на его сайте.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за пандемии

REGNUM05:10
Говорит Москва

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за коронавируса

Говорит Москва03:59
URA.Ru

Стало известно, сколько денег потеряла Россия из-за коронавируса

URA.Ru04:21
Piter.tv

Стало известно, сколько Россия потеряла в пандемию коронавируса

Piter.tv04:19
News.ru

Росстат подсчитал потери России от коронавируса

News.ru05:01
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Lenta.ru03:31
Коммерсантъ

За полгода нефинансовый сектор недополучил треть прибылей и удвоил убытки

Коммерсантъ18:23

Премьер-министр Эстонии заявил об отказе Лукашенко общаться с Меркель

Таллин, 27 августа 2020, 09:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы отказывался от разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда те звонили «во время кризиса».
Премьер-министр Эстонии заявил об отказе Лукашенко общаться с Меркель
REGNUM02:02
178

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
544

Саакашвили вновь заявил о своем возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем видеообращении поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом, и заявил, что теперь возвращается на родину, передает РИА "Новости".
Газета.Ru05:04
20

В Керчи после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС

Симферополь, 27 августа 2020, 11:20 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера введён в Керчи после взрыва и пожара в жилой многоэтажке на улице Кирова, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.
REGNUM04:20
3

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
36

В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
9