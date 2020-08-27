Подсчитаны потери России от коронавируса
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Росстат посчитал потери российских компаний в первой половине 2020 года. Главной их причиной стала пандемия коронавируса. Данные ведомства опубликованы на его сайте.В источнике
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