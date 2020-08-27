Подозреваемый в убийстве подросток посещал митинг Трампа в январе

Подозреваемый в убийстве двух человек в ходе беспорядков в городе Кеноша в американском штате Висконсин 17-летний Кайл Риттенхауз в январе 2020 года посещал митинг президента США Дональда Трампа в штате Айова.