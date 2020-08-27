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Lenta.ru
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Росстат посчитал потери российских компаний в первой половине 2020 года. Главной их причиной стала пандемия коронавируса. Данные ведомства опубликованы на его сайте.В источнике
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REGNUM

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за пандемии

REGNUM05:10
News.ru

Росстат подсчитал потери России от коронавируса

News.ru05:01
Piter.tv

Стало известно, сколько Россия потеряла в пандемию коронавируса

Piter.tv04:19
URA.Ru

Стало известно, сколько денег потеряла Россия из-за коронавируса

URA.Ru04:21
Говорит Москва

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за коронавируса

Говорит Москва03:59
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Lenta.ru03:31
Коммерсантъ

За полгода нефинансовый сектор недополучил треть прибылей и удвоил убытки

Коммерсантъ18:23

В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет
Известия23:58
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Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК06:03
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В Госдуме предложили ужесточить наказание для «черных коллекторов»

В Комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы разработан законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность, наказание составит до 12 лет лишения свободы, сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев.
РИА Новости02:47
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Подозреваемый в убийстве подросток посещал митинг Трампа в январе

Подозреваемый в убийстве двух человек в ходе беспорядков в городе Кеноша в американском штате Висконсин 17-летний Кайл Риттенхауз в январе 2020 года посещал митинг президента США Дональда Трампа в штате Айова.
Известия22:24
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Ридус17:32
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