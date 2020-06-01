Коронавирус

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Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
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Аналитики подсчитали потери России от ограничений из-за COVID-19

Online47.ru20:10

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Известия19:49
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На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

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Общество

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Тайга.инфо 02:05
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Менделеевские новости вчера в 02:48
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

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REGNUM 01:32
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Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 17:26
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Общество

Очередная оскорбительная надпись о президенте появилась на сопке в Агинском

ZAB.RU 22:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
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Общество

В Республике Алтай выявили шесть новых случаев коронавируса

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RuNews24.ru 28 мая в 23:40
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Космос

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
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Общество

NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома

Президент США Дональд Трамп был уведен в подземный бункер во время протестов рядом с Белым домом в пятницу вечером.
Газета.Ru 21:59
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Общество

В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя COVID-19

В ставшем очагом эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 китайском городе Ухань в провинции Хубэй впервые за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 21:51
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Здоровье

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Как заявила Семенова в эфире телеканала «Россия 24», сравнивая вероятность заражения коронавирусом нового типа в больнице и магазине, то повышенный риск будет в последнем.
Любимый город 15:00
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Происшествия

Очевидцы: на Сахалине сотрудники полиции отпустили пьяного водителя

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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

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Российская газета 29 мая в 09:18
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Хоккей

Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ

В десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ вошли Джастин Азеведо из «Ак Барса», Сергей Калинин из ЦСКА, Антон Ландер из «Локомотива» (все по 85 млн рублей), Филип Ларсен и Юха Метсола из «Салавата Юлаева» (по 80 млн рублей).
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Космос

Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
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Авто

Рассекретили салон нового Chery Tiggo 8

Издание «китайские-автомобили.рф» отмечает, что визуально новый Chery Tiggo 8 напоминает новый Tiggo 7 Pro, а интерьер «восьмерки» практически полностью заимствован у Exeed LX.
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Происшествия

Упавшее на северо-востоке Москвы дерево повредило две машины

Упавшее во дворе жилого дома дерево на северо-востоке Москвы оборвало провода линии электропередачи и повредило две легковые автомашины, люди не пострадали, рассказал РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:22
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Армия и оружие

89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России

ИА Красная Весна 19:13
Общество

Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило две тысячи

За одни сутки в Иркутской области выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом.
Иркутск Сегодня 22:15
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Транспорт

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

По словам источника «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний, отмена требования по социальному дистанцированию при рассадке в самолетах пойдет отрасли на пользу, но не позволит перевозчикам выйти в прибыль этим летом.
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Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости 15:54
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
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Общество

FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику

Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
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