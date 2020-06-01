Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.

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Политика Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года. 6,4K

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