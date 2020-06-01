Коронавирус
ИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
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Происшествия
В Вашингтоне полиция применила против протестующих слезоточивый газ
Власти США заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.
Эхо Москвы вчера в 00:34
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Ранее в мае российское подразделение Volkswagen представило цены на новый седан Jetta.
Авторамблер 29 мая в 09:03
Здоровье
В России от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка
В ближайшее время 101-летняя пациентка будет выписана из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России, сообщили «РИА Новости» в центре.
Коммерсантъ 00:17
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело вчера в 10:03
Общество
Уроженец Латвии Пельш объяснил свое решение жить в России
Телеведущий Валдис Пельш рассказал, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии, где он родился.
Известия 00:02
Общество
С 1 июня россияне начали получать президентские выплаты на детей
С 1 июня россияне начали получать выплаты на детей в рамках правительственной поддержки в период пандемии коронавируса.
Твой Иркутск 00:20
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 вчера в 17:03
Единоборства
Лучший боец UFC Джонс отказался от титула чемпиона в полутяжелом весе
Известия вчера в 23:07
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM вчера в 01:11
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
Технологии
Жизнь Илона Маска: как мальчик из Африки стал надеждой Америки
Родина в Африке На Илона Маска помимо Соединенных Штатов могут претендовать ЮАР и Канада.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
Кино
На НТВ стартует многосерийный остросюжетный детектив «Черная лестница»
Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.
Вокруг ТВ 30 мая в 14:01
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета вчера в 16:57
Общество
Выявлена новая группа риска по коронавирусу
В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
Футбол
Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:32
Политика
Медведев: Праймериз «ЕР» позволили серьезно обновить состав партии
Предварительное голосование "Единой России" позволило существенно обновить состав партии, сообщил ее председатель Дмитрий Медведев.
Накануне.Ru вчера в 19:08
Происшествия
В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков
Коммерсантъ 30 мая в 21:33
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Наука
В древнем израильском храме найден каннабис
Приблизительное время существования храма 750-715 годы до н.э. Культовое сооружение было восстановлено в Иерусалиме в Израильском музее.
ИнфоСМИ 30 мая в 12:26
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Известия вчера в 22:17
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 30 мая в 11:49
Авто
На испытаниях заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Издание speedme.ru со ссылкой на социальную сеть «ВКонтакте» опубликовало шпионские фотографии закамуфлированного прототипа обновленного универсала Lada Vesta, который запечатлели во время возвращения на завод после тестов.
32CARS.ru 30 мая в 05:59
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
Политика
Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс 30 мая в 20:30