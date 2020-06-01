Коронавирус
ИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Кризисные потери Российский ВВП за два месяца жестких ограничений потерял 7 – 8 трлн рублей, подсчитали для "Известий" аналитики.Известиявчера в 17:01
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Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Общество
Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные
Выходные продлятся с 12 по 14 июня. Праздничные дни выпадают на пятницу, субботу и воскресенье.
Область 45 02:14
Происшествия
Моряк, охранник и рок-музыкант задержаны в Петербурге за педофилию
К 15:30 оперативники задержали и третьего подозреваемого по делу — 32-летнего рок-музыканта Стаса.
Life.ru вчера в 19:49
Космос
Илон Маск хотел колонизировать Марс. Теперь он стал ближе к мечте
SpaceX родилась после неудачных переговоров с Россией Маск всегда мечтал о колонизации Марса — он считал, что людям нужны межпланетные перелёты для развития цивилизации и для того, чтобы избежать уничтожения жизни на Земле.
РБК вчера в 04:48
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru вчера в 07:43
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки авто
Live24 29 мая в 05:25
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.
Аргументы и Факты вчера в 19:46
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Происшествия
В Кирове закрыли филиал экстремистской организации
Полицейские установили, что трое кировчан являлись участниками организации, однако, несмотря на запрет, продолжали деятельности и привлекали новых сторонников.
Свойкировский.рф 02:25
Технологии
Microsoft распространяет крупное обновление Windows 10
С 28 мая Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 10. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
RuNews24.ru 29 мая в 23:18
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия
На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48
Гаджеты
Компания Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Apple на своём официальном сайте, в собственных розничных магазинах и магазинах партнеров начала продавать восстановленные iPhone XR.
Газета DAILY 30 мая в 11:29
Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта с 31,3 пункта в апреле, по данным IHS Markit.
Интерфакс 02:59
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС вчера в 11:08
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
Политика
Попов назвал «уродами» Human Rights Watch за отношение к России
Евгений Попов в своем Telegram-канале назвал «уродами» Human Rights Watch.
Дни24 01:04
Баскетбол
Чемпион НБА избил мужчину на улице
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил неизвестного мужчину на улице.
Lenta.ru 02:41
Общество
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь
В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Здоровье
Бригада московских врачей прибыла в Псковскую область
Бригада московский врачей прибыла в Псковскую область для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте регионального правительства.
Газета.Ru 30 мая в 16:01
Общество
Новый этап снятия ограничений в Москве вступил в силу
В столице с 1 июня начинается новый этап снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 00:16
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Футбол
Семин назвал причину отставки с поста главного тренера «Локомотива»
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Vprognoze.ru 02:08