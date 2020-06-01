Кризисные потери Российский ВВП за два месяца жестких ограничений потерял 7 – 8 трлн рублей, подсчитали для "Известий" аналитики.

с чего всё началось

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 177

Космос Илон Маск хотел колонизировать Марс. Теперь он стал ближе к мечте SpaceX родилась после неудачных переговоров с Россией Маск всегда мечтал о колонизации Марса — он считал, что людям нужны межпланетные перелёты для развития цивилизации и для того, чтобы избежать уничтожения жизни на Земле. 1

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 233

Общество В России изменят правила приема в первый класс Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет. 58

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 33

Происшествия В Кирове закрыли филиал экстремистской организации Полицейские установили, что трое кировчан являлись участниками организации, однако, несмотря на запрет, продолжали деятельности и привлекали новых сторонников.

Технологии Microsoft распространяет крупное обновление Windows 10 С 28 мая Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 10. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 454

Гаджеты Компания Apple начала продавать восстановленные iPhone XR Apple на своём официальном сайте, в собственных розничных магазинах и магазинах партнеров начала продавать восстановленные iPhone XR. 17

Экономика Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта с 31,3 пункта в апреле, по данным IHS Markit.

Общество В Пензенской области продлили режим повышенной готовности Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня. 58

Общество Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака» Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак». 1,3K

Баскетбол Чемпион НБА избил мужчину на улице Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил неизвестного мужчину на улице. 5

Общество Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы. 403

Политика Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 10

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,2K

Здоровье Бригада московских врачей прибыла в Псковскую область Бригада московский врачей прибыла в Псковскую область для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте регионального правительства. 69

Космос Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства. 4,6K