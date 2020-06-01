Коронавирус

ИзвестияИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось

Дома — два: как Россия прожила месяцы самоизоляции

Кризисные потери Российский ВВП за два месяца жестких ограничений потерял 7 – 8 трлн рублей, подсчитали для "Известий" аналитики.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, сколько потеряла Россия из-за коронавируса

ИА Красная Весна02:21

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Известиявчера в 19:49

Москва потеряет на карантине ещё до 400 млрд рублей. Но Собянина уже не остановить

Царьград01:58

Названы потери России от ограничений из-за коронавируса

Псковское агентство информациивчера в 23:59

Коронавирус лишил российский ВВП 7-8 триллионов рублей

Уралинформбюровчера в 23:23

Аналитики подсчитали потери России от ограничений из-за COVID-19

Online47.ruвчера в 20:10

Ущерб экономике России из-за пандемии коронавируса составит 8 трлн рублей

Новый День02:02
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
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Общество

Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные

Выходные продлятся с 12 по 14 июня. Праздничные дни выпадают на пятницу, субботу и воскресенье.
Область 45 02:14
8
Происшествия

Моряк, охранник и рок-музыкант задержаны в Петербурге за педофилию

К 15:30 оперативники задержали и третьего подозреваемого по делу — 32-летнего рок-музыканта Стаса.
Life.ru вчера в 19:49
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Космос

Илон Маск хотел колонизировать Марс. Теперь он стал ближе к мечте

SpaceX родилась после неудачных переговоров с Россией Маск всегда мечтал о колонизации Марса — он считал, что людям нужны межпланетные перелёты для развития цивилизации и для того, чтобы избежать уничтожения жизни на Земле.
РБК вчера в 04:48
1
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Общество

В России изменят правила приема в первый класс

Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru вчера в 07:43
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Авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки авто

Live24 29 мая в 05:25
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
1,2K
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.
Аргументы и Факты вчера в 19:46
Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
33
Происшествия

В Кирове закрыли филиал экстремистской организации

Полицейские установили, что трое кировчан являлись участниками организации, однако, несмотря на запрет, продолжали деятельности и привлекали новых сторонников.
Свойкировский.рф 02:25
Технологии

Microsoft распространяет крупное обновление Windows 10

С 28 мая Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 10. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
RuNews24.ru 29 мая в 23:18
454
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Происшествия

На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер

Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48
1,2K
Гаджеты

Компания Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Apple на своём официальном сайте, в собственных розничных магазинах и магазинах партнеров начала продавать восстановленные iPhone XR.
Газета DAILY 30 мая в 11:29
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Экономика

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта с 31,3 пункта в апреле, по данным IHS Markit.
Интерфакс 02:59
Общество

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС вчера в 11:08
58
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
1,3K
Политика

Попов назвал «уродами» Human Rights Watch за отношение к России

Евгений Попов в своем Telegram-канале назвал «уродами» Human Rights Watch.
Дни24 01:04
2
Баскетбол

Чемпион НБА избил мужчину на улице

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил неизвестного мужчину на улице.
Lenta.ru 02:41
5
Общество

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
5
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
116
Общество

Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь

В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
403
Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
10
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
1,2K
Здоровье

Бригада московских врачей прибыла в Псковскую область

Бригада московский врачей прибыла в Псковскую область для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте регионального правительства.
Газета.Ru 30 мая в 16:01
69
Общество

Новый этап снятия ограничений в Москве вступил в силу

В столице с 1 июня начинается новый этап снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 00:16
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Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
4,6K
Футбол

Семин назвал причину отставки с поста главного тренера «Локомотива»

Семин возглавил «Локомотив» в 2016 году и смог привести клуб к чемпионству в России, победе к двум Кубкам страны и Суперкубку.
Vprognoze.ru 02:08
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