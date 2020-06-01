Коронавирус
ИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
По мнению экспертов, продление карантина в Москве обойдется еще в 250–400 млрд рублей, а совокупные потери составят 1,3–1,7 трлн. Бюджет города потерял почти 70 млрд рублей доходов из-за нерабочего апреля и еще почти столько же в мае.
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с чего всё началось
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.Известиявчера в 19:49
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Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Российская газета вчера в 13:48
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
Известно, что грузовик врезался в толпу бунтующих, которые продолжают протестовать из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда после грубого задержания полицией.
Lenta.ru 01:57
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
Общество
Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»
Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки.
Известия 01:45
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Происшествия
Бывший игрок «Кливленда» избил белого мужчину на фоне протестов в США
Бывший игрок клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Джей Ар Смит избил одного из участников беспорядков в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.
РИА Новости 02:04
Происшествия
Сильный ветер повалил в Москве более 10 деревьев
Сильный ветер повалил более 10 деревьев в Москве в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС вчера в 05:01
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.
РБК 02:11
Здоровье
В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь
Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости вчера в 09:31
Экономика
Суточный оборот пострадавших от пандемии отраслей в Москве вырос на треть с начала мая
Среднесуточный оборот отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса, вырос в Москве на 32% с начала мая, составив 4,11 млрд рублей, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.
ТАСС 02:17
Политика
МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами
Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM вчера в 18:10
Общество
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Lenta.ru вчера в 22:23
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
История рассказывает о сотрудничестве бывшего опера и руфера, которые открывают детективное агентство.
Комсомольская правда 01:26
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Экономика
Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95%
Как сообщают СМИ, бизнесмены хотят оспорить решение профильного комитета правительства о фактическом аннулировании финансирования строительства Московско-Дунайской развязки.
Neva.Today 02:15
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Общество
Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона
Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
РИА Новости 00:49
Происшествия
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
На обновление самолетного парка украинские власти планируют потратить рекордные 200 миллиардов гривен — 7,5 миллиарда долларов по текущему курсу Defense Express Эксперты напомнили, что военный бюджет Украины на 2020 год составляет чуть больше 100 млрд гривен.
Piter.tv 02:06
Общество
Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня
Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму.
Политическая Экспертиза вчера в 04:38
Происшествия
Ликвидированные в Ингушетии боевики готовили ряд терактов
Газета.Ru 30 мая в 13:13
Шоу-бизнес
Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей
Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Происшествия
В Вашингтоне протестующие громят магазины
Протестующие громят магазины, поджигают урны, врываются в здания. ⠀ Сейчас толпа с количеством, составляющем несколько сотен человек, идет по Ай-стрит в направлении от Белого дома.
JustMedia 00:55
Общество
Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио
Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.
РБК 02:00