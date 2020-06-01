Коронавирус

ИзвестияИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

По мнению экспертов, продление карантина в Москве обойдется еще в 250–400 млрд рублей, а совокупные потери составят 1,3–1,7 трлн. Бюджет города потерял почти 70 млрд рублей доходов из-за нерабочего апреля и еще почти столько же в мае.
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с чего всё началось

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
Известиявчера в 19:49

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, сколько потеряла Россия из-за коронавируса

ИА Красная Весна02:21

Ущерб экономике России из-за пандемии коронавируса составит 8 трлн рублей

Новый День02:02

Аналитики подсчитали потери России от ограничений из-за COVID-19

Online47.ruвчера в 20:10

Названы потери России от ограничений из-за коронавируса

Псковское агентство информациивчера в 23:59

Коронавирус лишил российский ВВП 7-8 триллионов рублей

Уралинформбюровчера в 23:23

Москва потеряет на карантине ещё до 400 млрд рублей. Но Собянина уже не остановить

Царьград01:58

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Известиявчера в 19:49
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Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Российская газета вчера в 13:48
1,9K
Общество

В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
14
Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Российская газета 01:26
17
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

Известно, что грузовик врезался в толпу бунтующих, которые продолжают протестовать из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда после грубого задержания полицией.
Lenta.ru 01:57
5
Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
215
Общество

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
1,3K
Общество

Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»

Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки.
Известия 01:45
65
Общество

В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
359
Происшествия

Бывший игрок «Кливленда» избил белого мужчину на фоне протестов в США

Бывший игрок клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Джей Ар Смит избил одного из участников беспорядков в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.
РИА Новости 02:04
2
Происшествия

Сильный ветер повалил в Москве более 10 деревьев

Сильный ветер повалил более 10 деревьев в Москве в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС вчера в 05:01
14
Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.
РБК 02:11
2
Здоровье

В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь

Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости вчера в 09:31
13
Экономика

Суточный оборот пострадавших от пандемии отраслей в Москве вырос на треть с начала мая

Среднесуточный оборот отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса, вырос в Москве на 32% с начала мая, составив 4,11 млрд рублей, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.
ТАСС 02:17
Политика

МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами

Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM вчера в 18:10
8
Общество

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

Lenta.ru вчера в 22:23
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Кино

Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ

История рассказывает о сотрудничестве бывшего опера и руфера, которые открывают детективное агентство.
Комсомольская правда 01:26
3
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
963
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Экономика

Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95%

Как сообщают СМИ, бизнесмены хотят оспорить решение профильного комитета правительства о фактическом аннулировании финансирования строительства Московско-Дунайской развязки.
Neva.Today 02:15
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,1K
Экономика

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
13
Общество

Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона

Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
РИА Новости 00:49
1
Происшествия

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Армия и оружие

Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года

На обновление самолетного парка украинские власти планируют потратить рекордные 200 миллиардов гривен — 7,5 миллиарда долларов по текущему курсу Defense Express Эксперты напомнили, что военный бюджет Украины на 2020 год составляет чуть больше 100 млрд гривен.
Piter.tv 02:06
15
Общество

Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня

Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму.
Политическая Экспертиза вчера в 04:38
71
Происшествия

Ликвидированные в Ингушетии боевики готовили ряд терактов

Газета.Ru 30 мая в 13:13
1K
Шоу-бизнес

Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей

Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
14
Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
4
Происшествия

В Вашингтоне протестующие громят магазины

Протестующие громят магазины, поджигают урны, врываются в здания. ⠀ Сейчас толпа с количеством, составляющем несколько сотен человек, идет по Ай-стрит в направлении от Белого дома.
JustMedia 00:55
5
Общество

Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио

Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.
РБК 02:00
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