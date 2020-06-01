Коронавирус

ИзвестияИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось

Дома — два: как Россия прожила месяцы самоизоляции

Кризисные потери Российский ВВП за два месяца жестких ограничений потерял 7 – 8 трлн рублей, подсчитали для "Известий" аналитики.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, сколько потеряла Россия из-за коронавируса

ИА Красная Весна02:21

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Известиявчера в 19:49

Москва потеряет на карантине ещё до 400 млрд рублей. Но Собянина уже не остановить

Царьград01:58

Названы потери России от ограничений из-за коронавируса

Псковское агентство информациивчера в 23:59

Коронавирус лишил российский ВВП 7-8 триллионов рублей

Уралинформбюровчера в 23:23

Аналитики подсчитали потери России от ограничений из-за COVID-19

Online47.ruвчера в 20:10

Ущерб экономике России из-за пандемии коронавируса составит 8 трлн рублей

Новый День02:02
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости вчера в 20:08
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура на большинстве российских территорий будет около нормы в июне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,6K
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
1,6K
Футбол

Тренер «Шахтера» Каштру: «Хотим выиграть титул как можно раньше»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча УПЛ с киевским «Динамо» (3:1). После 24 туров «горняки» лидируют в таблице, опережая идущий четвертым клуб из столицы Украины на 16 очков.
Sports.ru вчера в 21:17
Политика

В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости вчера в 07:51
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Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
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Общество

В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 19:57
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Происшествия

Чемпион НБА избил мужчину во время беспорядков в США

Сегодня, 1 июня, издание Clutch Points сообщает о том, что белокожий мужчина во время беспорядков разбил стекло в машине баскетболистом.
ГЛАС.RU 02:17
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Происшествия

В здании телеканала в Эквадоре произошел взрыв

В штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas в Эквадоре сработало взрывное устройство, жертв нет, передает РИА Новости.
Вести.Ru 01:58
Шоу-бизнес

Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей

Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
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Футбол

Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым

Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Общество

В России запретили взыскивать долги с социальных выплат

Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
14
Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
4
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
1,1K
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Экономика

Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95%

Как сообщают СМИ, бизнесмены хотят оспорить решение профильного комитета правительства о фактическом аннулировании финансирования строительства Московско-Дунайской развязки.
Neva.Today 02:15
Общество

Проект о наказании детей за призыв к беспорядкам готовят в Госдуме

Государственная Дума разрабатывает законопроект об уголовном наказании до 10 лет колонии за призыв несовершеннолетних к участию в массовых беспорядках.
Народные новости 02:39
Единоборства

Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC

RT на русском 01:47
Политика

Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

REGNUM вчера в 01:11
6,4K
Общество

Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии

Врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата заметил одну примечательную тенденцию.
Что происходит 02:42
Здоровье

67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com 01:57
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Шоу-бизнес

Гулькина посоветовала Королёвой и Тарзану выступать в метро

НТВ вчера в 14:15
Здоровье

Врачам в Барнауле предложили стать дворниками

«Ведущим врачам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников», — сказано в сообщении со ссылкой на средства массовой информации.
Росбалт 01:50
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Гаджеты

Первое изображение видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

iXBT.com 00:35
Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости 29 мая в 18:57
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Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня 29 мая в 05:35
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Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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