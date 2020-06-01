Кризисные потери Российский ВВП за два месяца жестких ограничений потерял 7 – 8 трлн рублей, подсчитали для "Известий" аналитики.

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Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.

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