Коронавирус
ИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
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Кризисные потери Российский ВВП за два месяца жестких ограничений потерял 7 – 8 трлн рублей, подсчитали для "Известий" аналитики.Известиявчера в 17:01
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Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости вчера в 20:08
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура на большинстве российских территорий будет около нормы в июне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Футбол
Тренер «Шахтера» Каштру: «Хотим выиграть титул как можно раньше»
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча УПЛ с киевским «Динамо» (3:1). После 24 туров «горняки» лидируют в таблице, опережая идущий четвертым клуб из столицы Украины на 16 очков.
Sports.ru вчера в 21:17
Политика
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости вчера в 07:51
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
Общество
В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
Чемпион НБА избил мужчину во время беспорядков в США
Сегодня, 1 июня, издание Clutch Points сообщает о том, что белокожий мужчина во время беспорядков разбил стекло в машине баскетболистом.
ГЛАС.RU 02:17
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Происшествия
В здании телеканала в Эквадоре произошел взрыв
В штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas в Эквадоре сработало взрывное устройство, жертв нет, передает РИА Новости.
Вести.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей
Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
Футбол
Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Общество
В России запретили взыскивать долги с социальных выплат
Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Экономика
Финансирование Московско-Дунайской развязки уменьшили на 95%
Как сообщают СМИ, бизнесмены хотят оспорить решение профильного комитета правительства о фактическом аннулировании финансирования строительства Московско-Дунайской развязки.
Neva.Today 02:15
Общество
Проект о наказании детей за призыв к беспорядкам готовят в Госдуме
Государственная Дума разрабатывает законопроект об уголовном наказании до 10 лет колонии за призыв несовершеннолетних к участию в массовых беспорядках.
Народные новости 02:39
Единоборства
Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC
RT на русском 01:47
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
REGNUM вчера в 01:11
Общество
Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии
Врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата заметил одну примечательную тенденцию.
Что происходит 02:42
Здоровье
67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com 01:57
Здоровье
Врачам в Барнауле предложили стать дворниками
«Ведущим врачам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников», — сказано в сообщении со ссылкой на средства массовой информации.
Росбалт 01:50
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости 29 мая в 18:57
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня 29 мая в 05:35
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45