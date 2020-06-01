Коронавирус
ИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Кроме того, замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил «Известиям», что владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) действительно планируется позволить приобретать ОФЗ-н.Известиявчера в 19:07
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Общество
В России запретили взыскивать долги с социальных выплат
Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня. Вступил в силу соответствующий закон 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия
В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев
Сегодня ночью в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов развернули спецоперацию по задержанию опасного преступника: он украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму восемь тысяч рублей.
Вечерние Ведомости 03:23
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Космос
Произошла сильнейшая за три года вспышка на Солнце
Алтайская правда вчера в 22:55
Общество
Путин поручил дополнить перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:44
Космос
Зонд Solar Orbiter пролетит через хвост кометы ATLAS на выходных
ТАСС Наука 29 мая в 11:01
Общество
В РФ за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Москва, 1 июня 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:46
Общество
Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
Экономика
ВТБ запустил кредиты для бизнеса под 2% годовых
ВТБ одобрил первые заявки на 13 млрд рублей своим клиентам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости.
Банки.ру 02:00
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
МВД Белоруссии: Перед выборами обстановка в стране накаляется
Комментируя инцидент в Гродно, где во время пикета по сбору подписей для выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее муж, замглавы белорусского МВД заявил, что обстановка в стране накаляется.
RuNews24.ru вчера в 20:16
Армия и оружие
На границе с Крымом пропал украинский военный
На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым вчера в 10:22
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Общество
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
Башинформ 02:22
Общество
В Тульской области еще 113 жителей заразились коронавирусом
Региональный оперативный штаб огласил сводку заражений и выздоровлений от коронавируса за минувшие сутки в Тульской области.
Тульские Известия 03:48
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
Хоккей
Легенда «Красной машины». Сегодня Владимиру Крутову могло исполниться 60 лет
1 июня 1960 года в Москве родился Владимир Евгеньевич Крутов. Сегодня легендарному нападающему сборной СССР могло исполниться 60 лет.
Спорт-Экспресс 02:25
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
REGNUM 03:19
Политика
В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке
Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru вчера в 04:23
Экономика
Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных
В России официально зарегистрировано 2,09 млн безработных.
РБК 04:11
Общество
Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
Известия вчера в 22:10
Общество
Голикова заявила о начале перечислений выплат на детей от 3 до 16 лет
По распоряжению президента в первый день лета начинаются выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Российская газета 04:09
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ
Стали известны зарплаты самых высокооплачиваемых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Metaratings вчера в 06:02
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Мадонна предлагала Деннису Родману 20 млн долларов за то, чтобы он сделал ей ребенка
Sports.ru 03:05
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Кино
Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ
Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала лучшей полнометражной картиной работу режиссёра Клима Шипенко «Текст».
News.ru вчера в 15:11