Коронавирус

ИзвестияИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

Кроме того, замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил «Известиям», что владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) действительно планируется позволить приобретать ОФЗ-н.
Известиявчера в 19:07

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, сколько потеряла Россия из-за коронавируса

ИА Красная Весна02:21

Ущерб экономике России из-за пандемии коронавируса составит 8 трлн рублей

Новый День02:02

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Известиявчера в 19:49

Названы потери России от ограничений из-за коронавируса

Псковское агентство информациивчера в 23:59

Коронавирус лишил российский ВВП 7-8 триллионов рублей

Уралинформбюровчера в 23:23

Аналитики подсчитали потери России от ограничений из-за COVID-19

Online47.ruвчера в 20:10

Москва потеряет на карантине ещё до 400 млрд рублей. Но Собянина уже не остановить?

Царьград01:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество

В России запретили взыскивать долги с социальных выплат

Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня. Вступил в силу соответствующий закон 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
21
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
982
Происшествия

В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев

Сегодня ночью в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов развернули спецоперацию по задержанию опасного преступника: он украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму восемь тысяч рублей.
Вечерние Ведомости 03:23
9
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
4
Космос

Произошла сильнейшая за три года вспышка на Солнце

Алтайская правда вчера в 22:55
10
Общество

Путин поручил дополнить перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:44
1
Космос

Зонд Solar Orbiter пролетит через хвост кометы ATLAS на выходных

ТАСС Наука 29 мая в 11:01
Общество

В РФ за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

Москва, 1 июня 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:46
184
Общество

Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
818
Экономика

ВТБ запустил кредиты для бизнеса под 2% годовых

ВТБ одобрил первые заявки на 13 млрд рублей своим клиентам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости.
Банки.ру 02:00
3
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Политика

МВД Белоруссии: Перед выборами обстановка в стране накаляется

Комментируя инцидент в Гродно, где во время пикета по сбору подписей для выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее муж, замглавы белорусского МВД заявил, что обстановка в стране накаляется.
RuNews24.ru вчера в 20:16
12
Армия и оружие

На границе с Крымом пропал украинский военный

На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым вчера в 10:22
80
Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Вести.Ru 00:58
39
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
167
Общество

В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры

В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
Башинформ 02:22
15
Общество

В Тульской области еще 113 жителей заразились коронавирусом

Региональный оперативный штаб огласил сводку заражений и выздоровлений от коронавируса за минувшие сутки в Тульской области.
Тульские Известия 03:48
570
Общество

В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек

В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
2,2K
Хоккей

Легенда «Красной машины». Сегодня Владимиру Крутову могло исполниться 60 лет

1 июня 1960 года в Москве родился Владимир Евгеньевич Крутов. Сегодня легендарному нападающему сборной СССР могло исполниться 60 лет.
Спорт-Экспресс 02:25
Футбол

«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
REGNUM 03:19
Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru вчера в 04:23
760
Экономика

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

В России официально зарегистрировано 2,09 млн безработных.
РБК 04:11
Общество

Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

Известия вчера в 22:10
141
Общество

Голикова заявила о начале перечислений выплат на детей от 3 до 16 лет

По распоряжению президента в первый день лета начинаются выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Российская газета 04:09
Хоккей

Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ

Стали известны зарплаты самых высокооплачиваемых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Metaratings вчера в 06:02
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
374
Шоу-бизнес

Мадонна предлагала Деннису Родману 20 млн долларов за то, чтобы он сделал ей ребенка

Sports.ru 03:05
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
1,2K
Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
248
Кино

Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала лучшей полнометражной картиной работу режиссёра Клима Шипенко «Текст».
News.ru вчера в 15:11
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное