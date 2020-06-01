Коронавирус

ИзвестияИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

Кроме того, замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил «Известиям», что владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) действительно планируется позволить приобретать ОФЗ-н.
Известиявчера в 19:07

Подробнее о событии

Коронавирус лишил российский ВВП 7-8 триллионов рублей

Уралинформбюровчера в 23:23

Ущерб экономике России из-за пандемии коронавируса составит 8 трлн рублей

Новый День02:02

Москва потеряет на карантине ещё до 400 млрд рублей. Но Собянина уже не остановить?

Царьград01:58

Названы потери России от ограничений из-за коронавируса

Псковское агентство информациивчера в 23:59

Эксперты рассказали, сколько потеряла Россия из-за коронавируса

ИА Красная Весна02:21

Аналитики подсчитали потери России от ограничений из-за COVID-19

Online47.ruвчера в 20:10

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Известиявчера в 19:49
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Политика

Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению

Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в России. Оно опубликовано на сайте Кремля.
РБК 05:56
Политика

Песков заявил, что Россия непричастна к беспорядкам в США

Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать.
ТАСС 05:31
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Общество

В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
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Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
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Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Коммерсантъ вчера в 07:22
71
Происшествия

Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане

Дождь вчера в 13:42
2
Здоровье

22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в Приамурье зарегистрировано 528 случаев COVID-2019.
Телепорт 04:15
72
Общество

Италия с 15 июня откроет границы для туристов из России

Российские туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
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Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix

Родной город вчера в 08:58
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Происшествия

Педофил три месяца насиловал 12-летнюю дочь сожительницы

По данным следствия, с ноября 2019-го по январь 2020 года 50-летний мужчина вступал в интимную связь с 12-летней дочерью свой сожительницы.
Взгляд-инфо 05:24
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Общество

Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей

Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru 03:48
921
Общество

Где в Самарской области заразились коронавирусом 1 июня

Как сообщили в оперштабе региона в 13:02 понедельника, 1 июня, за прошедшие сутки в губернии зафиксировали еще 36 пациентов с коронавирусом.
Терра 05:34
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Здоровье

Рекордные 283 случая коронавируса выявили в Свердловской области

На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com 03:45
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
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Политика

Раскопки Балтийской косы укрепят суверенитет Польши — президент страны

ИА Красная Весна 30 мая в 07:01
Культура

Евгения Симонова отмечает юбилей

1 июня отмечает юбилей актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Симонова.
Россия – Культура 05:57
Политика

В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
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Происшествия

Задержаны убийцы без вести пропавшего молодого человека в Чите

Полицейские задержали двоих жителей Читы (33 и 39 лет), подозреваемых в убийстве 24-летнего молодого человека, который без вести пропал 19 мая.
Zabnews.ru 05:08
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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Политика

Врио главы Коми назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона, которые функционировали без министров с апреля и марта этого года соответственно.
ТАСС 05:24
Происшествия

Американская полиция застрелила протестующего против действий полиции

Во время демонстраций в американском Луисвилле полиция застрелила протестующего во время демонстраций, начавшихся из-за смерти Джорджа Флойда.
Lenta.ru 05:52
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
9,8K
Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Общество

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Пожелавшие вернуться на родину граждане России в субботу вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск, свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Взгляд.ру 30 мая в 22:11
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