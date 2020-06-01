Коронавирус
ИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Кроме того, замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил «Известиям», что владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) действительно планируется позволить приобретать ОФЗ-н.Известиявчера в 19:07
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Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению
Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в России. Оно опубликовано на сайте Кремля.
РБК 05:56
Политика
Песков заявил, что Россия непричастна к беспорядкам в США
Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать.
ТАСС 05:31
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Происшествия
Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане
Дождь вчера в 13:42
Здоровье
22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в Приамурье зарегистрировано 528 случаев COVID-2019.
Телепорт 04:15
Общество
Италия с 15 июня откроет границы для туристов из России
Российские туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix
Родной город вчера в 08:58
Происшествия
Педофил три месяца насиловал 12-летнюю дочь сожительницы
По данным следствия, с ноября 2019-го по январь 2020 года 50-летний мужчина вступал в интимную связь с 12-летней дочерью свой сожительницы.
Взгляд-инфо 05:24
Общество
Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru 03:48
Общество
Где в Самарской области заразились коронавирусом 1 июня
Как сообщили в оперштабе региона в 13:02 понедельника, 1 июня, за прошедшие сутки в губернии зафиксировали еще 36 пациентов с коронавирусом.
Терра 05:34
Здоровье
Рекордные 283 случая коронавируса выявили в Свердловской области
На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com 03:45
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
Политика
Раскопки Балтийской косы укрепят суверенитет Польши — президент страны
ИА Красная Весна 30 мая в 07:01
Культура
Евгения Симонова отмечает юбилей
1 июня отмечает юбилей актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Симонова.
Россия – Культура 05:57
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Происшествия
Задержаны убийцы без вести пропавшего молодого человека в Чите
Полицейские задержали двоих жителей Читы (33 и 39 лет), подозреваемых в убийстве 24-летнего молодого человека, который без вести пропал 19 мая.
Zabnews.ru 05:08
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Политика
Врио главы Коми назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона, которые функционировали без министров с апреля и марта этого года соответственно.
ТАСС 05:24
Происшествия
Американская полиция застрелила протестующего против действий полиции
Во время демонстраций в американском Луисвилле полиция застрелила протестующего во время демонстраций, начавшихся из-за смерти Джорджа Флойда.
Lenta.ru 05:52
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Пожелавшие вернуться на родину граждане России в субботу вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск, свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Взгляд.ру 30 мая в 22:11