Коронавирус
ИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
По мнению экспертов, продление карантина в Москве обойдется еще в 250–400 млрд рублей, а совокупные потери составят 1,3–1,7 трлн. Бюджет города потерял почти 70 млрд рублей доходов из-за нерабочего апреля и еще почти столько же в мае.
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с чего всё началось
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.Известиявчера в 19:49
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Политика
Путин назвал самый подходящий для голосования по Конституции день
Голосование по Конституции в России пройдет 1 июля. Этот день является «вполне подходящим».
РБК 09:53
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Сотрудники агентства Defense Express обнародовали план развития военной авиации Украины до 2035 года, его уже утвердил Военсовет ВС государства.
Актуальные Новости вчера в 07:44
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
RT на русском 08:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Космос
Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал
С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Общество
Следующим этапом снятия ограничений в Подмосковье станет открытие ТЦ
На следующем этапе снятия коронавирусных ограничений подмосковные власти могут открыть торговые центры.
Российская газета 09:32
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
Происшествия
Бывшего российского прокурора обвинили в изнасиловании
Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Lenta.ru 09:33
Армия и оружие
Северный флот получит новое оружие
В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Российская газета 02:04
Общество
Транзит через газопровод «Ямал — Европа» возобновился
После четырехдневной остановки прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вновь возобновилась.
Экономика сегодня 02:24
Транспорт
Вторые сутки поезда не могут прибыть в Мурманск
Северпост вчера в 01:59
Здоровье
Рекордные 283 случая коронавируса выявлены в Свердловской области
На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com 03:45
Общество
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства", - рассказала Кузнецова на встрече президента с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
РИА Новости 08:11
Общество
Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
Армия и оружие
США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России
США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 07:55
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Экономика
Смольный расширит перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Власти Петербурга расширят перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующие поправки для второго пакета мер уже одобрены.
Peterburg2.ru 09:10
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится. Звезда продемонстрировала идеальную растяжку.
News.ru 30 мая в 16:28
Политика
Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США
За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.
РБК вчера в 20:19
Общество
Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня
Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными двигателями
Российская газета 09:30