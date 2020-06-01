Коронавирус

ИзвестияИзвестияПодсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

Кроме того, замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил «Известиям», что владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) действительно планируется позволить приобретать ОФЗ-н.
Известиявчера в 19:07

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Как изменятся доходы россиян в 2020 году: мнения экспертов

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Эксперты рассказали, сколько потеряла Россия из-за коронавируса

ИА Красная Весна02:21

Москва потеряет на карантине ещё до 400 млрд рублей. Но Собянина уже не остановить?

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Названы потери России от ограничений из-за коронавируса

Псковское агентство информациивчера в 23:59

Коронавирус лишил российский ВВП 7-8 триллионов рублей

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Аналитики подсчитали потери России от ограничений из-за COVID-19

Online47.ruвчера в 20:10

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Известиявчера в 19:49
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
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Политика

Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений

Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
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Политика

В Кремле определились с форматом Парада Победы

Как пояснил Песков, во время Парада президент РФ Владимир Путин и все приглашенные гости будут по традиции находиться на трибуне, но в остальном требования безопасности в связи с эпидемией коронавируса внесут свои коррективы в формат торжеств, сообщает телеканал "Россия 1".
Журналистская правда вчера в 08:57
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Политика

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
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Происшествия

В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

ТАСС 03:40
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Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта отметила день рождения без матери

Дочь Джоли и Питта отметила день рождения без матери Дочь Джоли и Питта Шайло отметила день рождения.
Экспресс газета 03:10
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Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
3,4K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Происшествия

В Екатеринбурге росгвардейцы убили похитителя четырех рулонов обоев

Как пишет Е1, сначала полицейские побежали за мужчиной, который украл несколько рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей.
АиФ Урал 04:33
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Политика

Украинский журналист пожелал смерти жителям Донбасса и Крыма

Украинский журналист Остап Дроздов записал видео для своего YouTube канала, на котором пожелал смерти всем жителям Донбасса и Крыма.
Pravda.Ru вчера в 09:51
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Гаджеты

Первое изображение видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

iXBT.com 00:35
Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

REGNUM 06:43
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Здоровье

Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом

В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom вчера в 13:21
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Религия

Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ

RT на русском 06:28
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Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
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Шоу-бизнес

Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым

Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН 30 мая в 20:21
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Здоровье

Глеб Никитин объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области напрямую связан с нарушением режима самоизоляции, заявил губернатор Глеб Никитин.
АиФ Нижний Новгород 04:23
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова заявила о желании жениться на девушке

VSE42.RU 01:38
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
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Политика

В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
Газета.Ru вчера в 06:16
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Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Московский Комсомолец Чита 00:19
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало

«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды нападающего Одиона Игало.
Soccer.ru вчера в 08:27
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз».
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Финансы

Доллар ниже 70 рублей. Стоит покупать?

Впервые за три месяца российская валюта упала ниже 70 руб. за доллар.
Капитал страны 06:21
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
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Футбол

«Кёльн» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Вернер, Шик и Ут не станут жадничать

«Кёльн» примет «РБ Лейпциг» в матче 29 тура чемпионата Германии 1 июня, букмекеры уже дали прогноз.
Чемпионат вчера в 08:15
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