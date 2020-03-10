Международная страховая компания Euler Hermes подсчитала потери России от падения цен на нефть. По оценке авторов доклада (есть в распоряжении «Ленты.ру»), рост ВВП по итогам года замедлится на 0,5 процентных пункта.

Подсчитаны потери России от падения цен на нефть

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