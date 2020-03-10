Экономика
Lenta.ruПодсчитаны потери России от падения цен на нефть
Международная страховая компания Euler Hermes подсчитала потери России от падения цен на нефть. По оценке авторов доклада (есть в распоряжении «Ленты.ру»), рост ВВП по итогам года замедлится на 0,5 процентных пункта.
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Армия и оружие
Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии
Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
Политика
Путин согласился обнулить свои президентские сроки
22 апреля в России пройдет всенародное голосование по принятию поправок в Конституцию.
Общество
В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды
Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Глава компании PlayStation Worldwide Studios Герман Хульст подтвердил, что бывший эксклюзив Playstation 4 и одна из лучших игр в этом поколении консолей Horizon Zero Dawn выйдет на персональных компьютерах уже этим летом.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Космос
Астролог: влияние ретроградного Меркурия сохранится до конца месяца
Финансы
ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Это сделано в рамках для поддержки курса рубля.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева
Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Политика
Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении MH17
Слушания по делу о крушении MH17 отложены. По решению суда в Гааге (Нидерланды), заседания продолжатся с 23 марта.
Политика
В Госдуме поправку о президентских сроках назвали переходной нормой
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что норма об отмене ограничений президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации.
Происшествия
Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Общество
«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль
В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
Общество
Bloomberg: Путин отвернулся от Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти
В Кремле решили, что на фоне свирепствования коронавируса, эпидемия которого привела к резкому падению спроса на черное золото, этот шаг будет расцениваться не иначе, как большой презент сланцевой индустрии США.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Здоровье
Решено: В Молдове закрывают школы, детские сады и университеты - надолго
С завтрашнего дня закрываются все школы, детские сады и университеты.
Политика
Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы
Белый дом намерен отправить на празднование высокопоставленных чиновников. Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы.
Политика
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента Владимира Путина по поправке о президентских сроках.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг данные о смерти двух котов в самолете
Российская авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе из Нью-Йорка в Москву.
Общество
«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта
В Управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили, что "стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью".
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.