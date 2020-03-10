Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны потери России от падения цен на нефть

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Международная страховая компания Euler Hermes подсчитала потери России от падения цен на нефть. По оценке авторов доклада (есть в распоряжении «Ленты.ру»), рост ВВП по итогам года замедлится на 0,5 процентных пункта.
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Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек

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Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
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В Кремле решили, что на фоне свирепствования коронавируса, эпидемия которого привела к резкому падению спроса на черное золото, этот шаг будет расцениваться не иначе, как большой презент сланцевой индустрии США.
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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С завтрашнего дня закрываются все школы, детские сады и университеты.
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Белый дом намерен отправить на празднование высокопоставленных чиновников. Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы.
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Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
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