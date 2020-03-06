Энергетика
Infox.ruСовладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК
Российский бизнесмен Леонид Федун прокомментировал отказ РФ от соглашения со странами ОПЕК по нефтедобыче. В пятницу, 6 марта, России и ОПЕК не смогли договориться о новых сокращения по добыче углеводородов. С 2017 года этот союз помогал поддерживать цены на нефть, напомнил The Bell.
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