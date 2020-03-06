Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По его мнению, стране это обойдется в 100-150 миллионов долларов в день.
Читать в источнике
Комментировать343
Леонид Федун
Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день.
— Леонид Федун, российский предпринимательРИА Новости 18:25

Подробнее о событии

Совладелец «Лукойла» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РИА Новости18:25

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Lenta.ru15:32

Оценены потери России от разрыва сделки с ОПЕК

RT на русском18:49

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РБК20:30

Совладелец «ЛУКОЙЛа» объяснил, что теряет Россия при разрыве сделки с ОПЕК: «Я в легком шоке»

URA.Ru19:17

Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки ОПЕК в $100–150 млн в день

Коммерсантъ19:28

Совладелец «Лукойла» Леонид Федун оценил потери России от развала сделки с ОПЕК в 100-150 миллионов долларов в день

Эхо Москвы17:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:58, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

По словам Мясникова, раньше в России никто не считал калории.
ФАН 13:05
Хоккей

«Спартак» обыграл московское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф

РИА Новости 15:17
Происшествия

Коронавирус подтвердился у 21 человека с лайнера Grand Princess в США

Коммерсантъ 18:22
Авто

На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada

На предприятии начали собирать Lada Largus, Vesta и XRay, на которые даже назвали стоимость.
Tvoe-avto.com 11:27
Общество

В ВОЗ заявили, что коронавирус COVID-19 не исчезнет с приходом лета

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 марта текущего года в мире установлено порядка 100 тыс. заразившихся коронавирусом, из которых скончались свыше 3,4 тыс. человек.
REGNUM 12:14
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана принесли турбизнесу хорошие новости

Вечером в четверг, 5 марта, президенты России и Турции сделали заявление для прессы, в котором охарактеризовали прошедшие в Москве переговоры как «непростые, но с позитивным результатом».
ТурДом 03:11
Футбол

«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры

В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом».
RT на русском 16:53
Шоу-бизнес

Красноярская певица упала в оркестровую яму и пела со сломанной ногой

Певица из Красноярска Анастасия Вишневская во время выступления на приеме губернатора не заметила края сцены и упала с трехметровой высоты в оркестровую яму.
Политическая Экспертиза 17:23
Финансы

Коронавирус косит рынки. Что будет с курсом гривны

Эксперты предупреждали, что изменения курса доллара на Украине будут связаны с коронавирусом.
Украина.ру 04 марта в 00:05
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 05:03
Спорт

Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца

Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 07:57
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Космос

NASA объединилось с 17 компаниями для разработки городских летательных аппаратов

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало Соглашения о сотрудничестве в космической сфере (Space Act Agreement) с 17 компаниями авиационной отрасли, включая Boeing, Uber и AirMap.
3DNews 04 марта в 02:33
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

Интерфакс 21:30
Общество

В РФ выявлены новые случаи заражения уханьским вирусом

Ещё шесть случаев заражения новым коронавирусом выявлены в РФ, сообщает 6 марта журналистам оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-19.
REGNUM 08:24
Авто

Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России

Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Tvoe-avto.com 12:23
Экономика

Товарооборот России и КНР вырос на 5,6% за январь и февраль

Товарооборот России и Китая за январь и февраль увеличился в годовом исчислении на 5,6% и составил $17,1 млрд.
RT на русском 22:53
Общество

Неулыбчивые россияне удивили китайского туриста

Китайский путешественник и блогер Лю Сяошунь рассказал о своих впечатлениях от путешествия по России.
Газета.Ru 22:28
Общество

Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа

Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).
РБК 12:18
Общество

Россияне не смогут сэкономить на электричестве благодаря потеплению

Кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов заявил, что у россиян не получится сэкономить на электроэнергии благодаря потеплению.
RT на русском 19:53
Происшествия

США «решительно осуждают» теракт в Кабуле

REGNUM 08:40
Политика

Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Известия 10:28
Футбол

Алиссон может пропустить матч с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что голкипер «красных» Алиссон Бекер не сыграет против «Борнмута» в 29-м туре АПЛ.
ProstoProSport 08:57
Здоровье

Китайские ученые обнаружили изменения симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас.
Известия 17:00
Политика

Новый премьер-министр Украины опроверг подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Киеве лежит гуманитарная ответственность перед украинцами, живущими в Крыму.
Газета.Ru 01:47
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК 00:49
Футбол

УЕФА изменит правило определения офсайда со следующего сезона

Президент УЕФА Александр Чеферин в интервью английскому телеканалу Sky Sport рассказал, что уже со следующего сезона в Лиге Чемпионов и Лиге Европы Линия офсайда станет шире.
Спорт день за днем 16:43
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
RT на русском 10:59
Авто

Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей

Автомобиль «Волга», который, по информации от автора объявления, выпущен в конце 80-х годов прошлого столетия, продается в Челябинске.
Car.ru вчера в 20:13
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете

КМВ Новости 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное