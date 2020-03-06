Энергетика
Lenta.ruПодсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По его мнению, стране это обойдется в 100-150 миллионов долларов в день.
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Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день.
— Леонид Федун, российский предпринимательРИА Новости 18:25
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