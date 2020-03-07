Энергетика
Lenta.ruПодсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По его мнению, стране это обойдется в 100-150 миллионов долларов в день.
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Комментарии
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Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
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Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией
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Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
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NBC: власти США получили данные о том, что талибы не собираются выполнять соглашение
Американские официальные лица получили разведывательные данные, которые свидетельствуют о том, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не намерено выполнять условия мирного соглашения с США.
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Walt Disney снимет приквел сказки «Красавица и чудовище»
Компания Disney намерена снять многосерийный приквел полнометражного фильма "Красавица и чудовище".