Экономика

ИзвестияИзвестияПодсчитаны потери Украины от российских санкций

Запрет на импорт российских товаров затронул котлы для центрального отопления, что сулит украинскому рынку потерю в размере $8,7 млн, части насосов — $3,6 млн, радиаторы для центрального отопления — $2,8 млн.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Источник раскрыл детали расширенных санкций России против украинских товаров

Интерфакс04:21

СМИ: Украина потеряет $31,2 млн из-за новых санкций РФ

ТАСС05:11

Подсчитаны потери Украины от российских санкций

Известия15:17

На Украине озвучили многомиллионные потери от российских санкций

ФАН08:30

Украина признала, что из-за новых российских санкций потеряет $ 31,2 млн

Евразия Daily05:45

Украина озвучила потери от российских санкций

ИА Новороссия04:42

Украина потеряет $31,2 млн из-за новых российских санкций

Инфорос07:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru 17:06
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр вчера в 08:27
Футбол

Футболист «Пармы» стал лучшим игроком серии А в декабре

Sportbox.RU 10:04
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета 09:32
Наука

Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы

Антропологи обнаружили в Канаде примитивную ящерицу, жившую 309 миллионов лет назад, которая показала самый древний пример родительской заботы.
МедиаПоток 25 декабря в 03:43
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Здоровье

В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
Алтапресс 10:16
Единоборства

Фьюри и Уайлдер проведут второй бой 22 февраля

22 февраля вы увидите, как я нокаутирую Деонтея Уайлдера, — написал Фьюри в Instagram, представив афишу боя.
Sportbox.RU 12:53
Шоу-бизнес

Пугачёва попросила убрать Бузову из «Голубого огонька»

Российская исполнительница Алла Пугачёва попросила композитора Игоря Крутого не пускать певицу Ольгу Бузову на съёмки передачи «Голубой огонёк».
News.ru вчера в 03:50
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Экономика

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
Ведомости 13:12
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 09:03
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru 13:34
Футбол

Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС

Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Вести.Ru 06:40
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

РИА Новости 04:11
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным

В 2016 году популярная певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. 21 января 2017 года у пары родилась дочка Таисия.
RuNews24.ru вчера в 06:58
Спорт

РУСАДА отправило уведомление в WADA о несогласии с санкциями

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:10
Политика

США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
РИА Новости 12:52
Биатлон

Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
Советский спорт вчера в 07:36
Происшествия

Житель Кубани убил соседей из-за громкой музыки

54-летний житель Кубани, убивший двух соседей из-за громкой музыки, предстанет перед судом.
Народные новости 15:41
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Президент России Владимир Путин попал в список из 50 человек, которые определили облик подходящего к концу десятилетия, составленный британским изданием Financial Times (FT).
РБК 16:18
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
Политика

В Российском технологическом университете сдают зачеты по перекодировке национального сознания и боевым мемам

Издание отмечает, что псевдонаучные концепции и теории заговора включил в программу бывший преподаватель Высшей школы КГБ, который возглавляет кафедру "информационное противоборство".
Эхо Москвы 14:30
Наука

Протонная терапия снижает риск побочных эффектов при лечении рака

В группе с протонной терапией серьезные побочные эффекты наблюдались у 11,5 процента пациентов, а в группе с фотонной терапией — 27,6 процента.
Машины и Механизмы 10:38
Здоровье

В Якутске число заболевших корью увеличилось до 44 человек

Количество жителей Якутска, заболевших корью, достигло 44 человек, сообщила глава города Сардана Авксентьева, передает ТАСС.
МИР 24 24 декабря в 03:22
Музыка

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

РИА Новости 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное