Экономика

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Украина потеряет порядка $31,2 млн (1,3% экспорта) из-за расширения Москвой списка запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров. Об этом 27 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в украинском министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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