Экономика
ИзвестияПодсчитаны потери Украины от российских санкций
Украина потеряет порядка $31,2 млн (1,3% экспорта) из-за расширения Москвой списка запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров. Об этом 27 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в украинском министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфон ночью
Специалист немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте напомнил, что батарею смартфона и других устройств с аналогичным блоком питания, не стоит заряжать до 100% и разряжать до 0%. Как правило, смартфон на зарядку ставят на ночь, но специалисты советуют производить зарядку утром, тем более, если используется быстрая зарядка, которая за 30 минут может пополнить запас на 50%.
Политика
Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
Общество
Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Космос
При долгом пребывании на МКС у экипажа утолщается сетчатка глаза
У экипажа Международной космической станции утолщается сетчатка и начинается воспаление оптического нерва, а также происходят изменения в сосудах, питающих сетчатку.
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой на МЧМ по хоккею
В субботу на чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных сойдутся непримиримые соперники - Россия и Канада.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Путин подписал закон о курилках в аэропортах
Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Политика
Германия отказалась предоставить военную помощь Украине
Германия отказалась выполнить просьбу Украины о предоставлении военной поддержки.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Политика
Президент Чехии поразмышлял об отмене поездки в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину Победы в мае 2020 года.
Политика
В России отреагировали на претензии Польши из-за слов Путина
Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на претензии Польши из-за высказывания президента России Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Игры
PlayStation 5 назвали очень дружелюбной консолью для разработчиков
Sony в очередной раз решила подогреть интерес к грядущей консоли PlayStation пятого поколения.
Политика
Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 поставят в войска в два этапа
Уже заключен госконтракт, по которому боевая авиация получит 74 Су-57. Криворучко отметил, что их поставят в войска в два этапа.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк вывел годовалую дочь на лед
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по информации СМИ, борется с тяжелым онкологическим заболеванием, фигурист Петр Чернышев появился на льду с их годовалой дочерью Милой.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова расплакалась после произвольной программы на ЧР
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова расплакалась после произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Футбол
Жардим может быть уволен из «Монако» 29 декабря
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим 28 декабря провел встречу с руководством клуба, сообщает Monaco-Matin.
Общество
Американский кардиолог подал в суд на Apple
Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
Гаджеты
В Vivo назвали сроки обновления смартфонов до Android 10
Все новые аппараты Vivo, выпущенные в следующем году Android 10 получат из коробки.
Происшествия
В ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье погиб один человек
Экскурсионный автобус на трассе А-108 в Московской области столкнулся с грузовиком. В результате инцидента погиб водитель автобуса.
Происшествия
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет
Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Авто
Skoda передала ДПС 4 тысячи патрульных Octavia со 180-сильным мотором
Компания Skoda объявила о передаче российской полиции партии из 3870 патрульных автомобилей, построенных на базе лифтбека Octavia третьего поколения.