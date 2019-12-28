Украина потеряет порядка $31,2 млн (1,3% экспорта) из-за расширения Москвой списка запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров. Об этом 27 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в украинском министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Гаджеты Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфон ночью Специалист немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте напомнил, что батарею смартфона и других устройств с аналогичным блоком питания, не стоит заряжать до 100% и разряжать до 0%. Как правило, смартфон на зарядку ставят на ночь, но специалисты советуют производить зарядку утром, тем более, если используется быстрая зарядка, которая за 30 минут может пополнить запас на 50%.

Политика Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк вывел годовалую дочь на лед Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по информации СМИ, борется с тяжелым онкологическим заболеванием, фигурист Петр Чернышев появился на льду с их годовалой дочерью Милой.