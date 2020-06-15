Экономика
Lenta.ruПодсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью Reuters. По итогам 2020 года казна недополучит около двух триллионов рублей.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 13:19, Ашберн
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд
Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам take-or-pay (бери или плати), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:07
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Кино
Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре
Создатель легендарного фильма Бойцовский клуб режиссер Дэвид Финчер представит свою новую картину Манк на стриминговом сервисе Netflix.
NewInform вчера в 11:19
Политика
Путин призвал изменить «обветшалые» нормы в строительстве
Обветшалые нормы и правила, мешающие развитию строительной отрасли, нужно аккуратненько изменить, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политическая Экспертиза 09:46
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Религия
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил прошла в Кубинке
В парке «Патриот» в Кубинке начался чин великого освящения главного храма Вооруженных сил РФ.
Вечерняя Москва вчера в 02:32
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Авто
В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet
Коммерсантъ 12:14
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
В центре Волгограда убили студента-медика
Российская газета 02:32
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Политика
В Сербии начались приготовления к визиту Путина
News.ru вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Макгрегора
RT на русском 12:47
Политика
Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.
РИА Новости 05:32
Энергетика
Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.
ТАСС 12:00
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service 08:29
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Хоккей
«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»
«Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».
Metaratings вчера в 05:28
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Политика
Евросоюз и США объединяются против Китая
Евросоюз и США объединяются против Китая Страны ЕС могут разругаться из-за отношения к политике КНР.
Экспресс газета 13:10
Общество
Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры
Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru 04:33
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50