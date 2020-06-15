Экономика
Lenta.ruПодсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью Reuters. По итогам 2020 года казна недополучит около двух триллионов рублей.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:35, Ашберн
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд
Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Общество
Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски
Metaratings 12:30
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова показала результаты двухнедельного похудения
Актриса Анна Банщикова поделилась с поклонниками элегантным снимком в облегающем белом платье.
OvideO.ru 13:52
Космос
Астронавты из США планируют два выхода в открытый космос на МКС
Два выхода в открытый космос 26 июня и 1 июля планируют совершить астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен, 15 июня сообщили в НАСА.
ИА Красная Весна 14:25
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Вучичем
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 13:09
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина США и ряда других стран Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ.
Известия 04:40
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара объявила о реструктуризации командования
Принято решение о реструктуризации главного оперативного штаба командования, сообщила Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара.
Взгляд.ру 13 июня в 17:51
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
Экономика
Доходы руководства «Газпрома» выросли вопреки убыткам компании
Общие доходы членов правления «Газпрома» в первом квартале 2020 года выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из квартального отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.
Lenta.ru 13:26
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний сын американской актрисы Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:20
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Белоруссия сменила руководство в банке «Газпрома»
В банк назначена временная администрация. Белоруссия сменила руководство в банке "Газпрома".
Piter.tv 04:46
Политика
МИД возмутился антироссийскими выходками на Украине в День России
Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины из-за прошедшей 12 июня в ряде украинских городов антироссийской акции.
Rambler News Service 14:02
Общество
Хуснуллин сообщил о намерении признать апартаменты жильем
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что предложил новые поправки в законодательство, позволяющие признать апартаменты жильем.
Газета.Ru 13:56
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Здоровье
Врача поразило, как COVID-19 изменил больных
Часть больных COVID-19 в процессе болезни получили настолько серьезные проблемы с легкими, что врачи вынуждены были помещать их на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:59
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Игры
Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 13:15
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Общество
В Ярославской области увеличилась стоимость аренды дачи
Ярославская область, наравне с Московской, Рязанской, Калужской и Владимирской областями, вошла в список регионов, где больше всего подорожала аренда летних дач в начале сезона.
ГТРК Ярославия 09:07