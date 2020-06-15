Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью Reuters. По итогам 2020 года казна недополучит около двух триллионов рублей.
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В Минфине выступили против налога на дополнительный доход в нефтянке

ИА Красная Весна13:43

Замглавы Минфина назвал введение НДД самой большой ошибкой в карьере

Коммерсантъ13:25

Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

Lenta.ru11:55

Ошибочка вышла: федеральный бюджет России недополучил 213 млрд рублей

Евразия Daily12:35

В Минфине считают налог на дополнительный доход в нефтяной отрасли ошибкой

ТАСС12:30

Заместитель главы Минфина РФ раскаялся во введении нового нефтяного налога

Expert.ru13:03

Нефтяники украли у каждого россиянина 1400 рублей. Куда ушли деньги – неизвестно

Капитал страны11:49
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:35, Ашберн
Происшествия

Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске

ТАСС 13:12
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Общество

Против Навального возбудили дело о клевете

BFM.ru 11:02
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
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Общество

Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски

Metaratings 12:30
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
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Общество

Историк Соколов в суде отказался отвечать на вопрос о своей виновности

Коммерсантъ 07:16
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Шоу-бизнес

Актриса Анна Банщикова показала результаты двухнедельного похудения

Актриса Анна Банщикова поделилась с поклонниками элегантным снимком в облегающем белом платье.
OvideO.ru 13:52
Космос

Астронавты из США планируют два выхода в открытый космос на МКС

Два выхода в открытый космос 26 июня и 1 июля планируют совершить астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен, 15 июня сообщили в НАСА.
ИА Красная Весна 14:25
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Общество

С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM 11:06
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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Вучичем

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
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Общество

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина США и ряда других стран Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ.
Известия 04:40
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Армия и оружие

Ливийская армия Хафтара объявила о реструктуризации командования

Принято решение о реструктуризации главного оперативного штаба командования, сообщила Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара.
Взгляд.ру 13 июня в 17:51
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Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
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Экономика

Доходы руководства «Газпрома» выросли вопреки убыткам компании

Общие доходы членов правления «Газпрома» в первом квартале 2020 года выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из квартального отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.
Lenta.ru 13:26
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
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Шоу-бизнес

11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний сын американской актрисы Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, почему артист напился перед ДТП

RuNews24.ru 12:02
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Общество

Белоруссия сменила руководство в банке «Газпрома»

В банк назначена временная администрация. Белоруссия сменила руководство в банке "Газпрома".
Piter.tv 04:46
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Политика

МИД возмутился антироссийскими выходками на Украине в День России

Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины из-за прошедшей 12 июня в ряде украинских городов антироссийской акции.
Rambler News Service 14:02
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Общество

Хуснуллин сообщил о намерении признать апартаменты жильем

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что предложил новые поправки в законодательство, позволяющие признать апартаменты жильем.
Газета.Ru 13:56
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Здоровье

Врача поразило, как COVID-19 изменил больных

Часть больных COVID-19 в процессе болезни получили настолько серьезные проблемы с легкими, что врачи вынуждены были помещать их на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:59
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Игры

Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник

Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
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Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
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Общество

В Ярославской области увеличилась стоимость аренды дачи

Ярославская область, наравне с Московской, Рязанской, Калужской и Владимирской областями, вошла в список регионов, где больше всего подорожала аренда летних дач в начале сезона.
ГТРК Ярославия 09:07
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