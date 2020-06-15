Энергетика
Lenta.ruПодсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью Reuters. По итогам 2020 года казна недополучит около двух триллионов рублей.
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Нефтяники украли у каждого россиянина 1400 рублей. Куда ушли деньги – неизвестно
Капитал странывчера в 11:49
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Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Здоровье
Минздрав проверил больницу Искитима после жалоб медиков
Пожаловавшихся на условия труда искитимских медиков Минздрав обвинил в нарушении правил санэпидрежима.
Atas.info 02:54
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Политика
В Кремле назвали условие возобновления международного авиасообщения
В Кремле назвали условие возобновления авиасообщения между Россией и другими странами.
Lenta.ru 08:43
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Политика
Зюганов ответил Путину по поводу Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными.
URA.Ru 00:30
Здоровье
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодар, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
REGNUM 03:48
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП
Мойка78 вчера в 20:05
Общество
Назван срок действия вакцины от коронавируса
Раскрыта продолжительность действия потенциальной вакцины от коронавируса.
Рамблер 08:40
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Политика
Брат Обамы попытался доказать незаконность его президентства
Малик Обама, брат бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы, опубликовал его свидетельство о рождении.
News.ru 08:06
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
Армия и оружие
Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск
Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Политика
Бортников сообщил о ликвидации организованного бандподполья на Кавказе
«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе», — сказал Бортников.
РБК 08:50
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Здоровье
Еще 209 случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
Напомним, что днем ранее в Нижегородской области было зафиксировано 215 новых случаев COVID-19.
Время Н вчера в 03:54
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Транспорт
В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда
Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро.
РИА Новости 07:14
Космос
Ученые впервые засекли мощный выброс излучения нейтронной звезды
Популярная механика вчера в 14:44
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Космос
36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике
Evo-rus.com вчера в 22:23