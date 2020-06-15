В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью Reuters. По итогам 2020 года казна недополучит около двух триллионов рублей.

Футбол В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 572

Футбол «Торпедо» вернуло Руденко в «Спартак» Нападающий «Торпедо» Александр Руденко вернулся в «Спартак». За «автозаводцев» игрок выступал на правах аренды.

Шоу-бизнес Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова. 136

Политика США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек 5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США. 2

Шоу-бизнес Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный. 12

Происшествия В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. 2

Здоровье Врача поразило, как COVID-19 изменил больных Полный отказ от курения выбрало большинство больных COVID-19, сообщил пульмонолог Александр Пальман 15 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва». 11

Футбол Кузяевым интересуются три европейских клуба Как сообщает L’Equipe, российским футболистом интересуется «Марсель», а именно главный тренер французского клуба Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал наставником «Зенита».

Общество В Москве умерли ещё 52 пациента с коронавирусом «В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 779

Здоровье Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений. 8

Происшествия Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн". 769

Общество Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане. 670

Экономика Власти Дании раздадут жителям деньги на фоне COVID-19 Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Интернет В мессенджере WhatsApp появились денежные переводы В мессенджере WhatsApp появилась функция денежных переводов. Однако сейчас она доступна только для пользователей в Бразилии. 10

Общество Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 1,3K